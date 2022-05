Il mondo sconvolgente e ricco di emozioni di DCeased sta per concludersi. A dare la notizia la DC Comics che ha annunciato l’imminente pubblicazione di DCeased: War of the Undead Gods il capitolo finale del franchise più amato dai fan. A scriverlo lo scrittore Tom Taylor e l’artista Trevor Hairsine. Vediamo più nel dettaglio.

DCeased: War of the Undead segna la fine della saga

La DC Comics ha pubblicato in precedenza quattro serie DCeased, a partire dall’originale seguita da DCeased: Dead Planet, DCeased: Unkillables e DCeased: Hope at World’s End. Ora, DCeased: War of the Undead Gods viene presentato come il finale dell’intera epopea. Durerà otto numeri che saranno pubblicati a partire da agosto e si concentrerà sulle conseguenze del ritorno di Darkseid dell’universo DCeased, resuscitato alla fine di DCeased: Dead Planet. Batman, Superman e Wonder Woman dovranno unirsi al “più potente eroe sopravvissuto della prima serie DCeased” che potrebbe essere “l’unica speranza del mondo”.

Questa la sinossi:

In DCeased: War of the Undead Gods, quella che era iniziata come una battaglia per la Terra è diventata una guerra per la galassia! L’emergere di un Darkseid rinato e non-morto in DCeased: Dead Planet getta le basi per il conflitto più devastante per Batman, Superman e Wonder Woman! Mentre l’Equazione Anti-Vita si diffonde nel cosmo, i sopravvissuti della Terra si preparano all’imminente apocalisse e si rendono conto che la loro unica speranza potrebbe risiedere nel più potente eroe sopravvissuto della prima serie DCeased.

Eccovi un’anteprima:

La copertina principale di DCeased: War of the Undead Gods sarà creata dall’artista della serie Trevor Hairsine mentre Francesco Mattina che realizzerà la variant a tema horror e Kael Ngu la variant in edizione speciale in acetato:

Taylor, a proposito di DCeased nel 2019, aveva dichiarato:

“Il mio piano originale prevedeva qualcosa di abbastanza lungo, e l’abbiamo condensato perché abbiamo deciso di farne solo un sei quando non erano sicuri che avrebbe venduto.È piuttosto divertente. Già. Prima che vendesse 260.000 copie per il primo numero… Abbiamo essenzialmente creato una nuova Justice League e stabilito che è possibile sconfiggere il virus. Quindi se c’è un modo per andare avanti, se si presenta l’occasione. Se i rivenditori e i lettori lo vogliono abbastanza, chissà cosa potrebbe accadere. Ho le dita incrociate”.

Ecco il trailer di presentazione:

Il capitolo finale uscirà martedì 9 agosto in tutti i negozi di fumetti.