Il DC Universe è sotto la lente d’ingrandimento di tutti gli appassionati che dalla finestra stanno osservando, e commentando, la direzione intrapresa da James Gunn atta a ristrutturare completamente quanto finora abbiamo potuto vedere con le precedenti produzioni cinematografiche dedicate al franchise. Le domande che i fan si fanno sono molteplici ma fortunatamente molte di queste vengono soddisfatte grazie alle altrettante dichiarazioni che ogni giorno arrivano da parte degli addetti ai lavori. Tra queste, James Gunn ha rivelato di essere in comunicazione con il capo della DC Comics Jim Lee, promettendo una sinergia tra l’universo DC Comics, i film e gli spettacoli DCU. Scopriamo più nel dettaglio queste nuove informazioni.

DCU e DC Comis, il connubio perfetto

Secondo quanto riportato, James Gunn è pronto a creare un più forte punto di contatto tra quella che è la realtà cinematografica del DCU e quella editoriale di DC Comics. Ovviamente in qualità dei loro ruoli, James Gunn e Peter Safran collaboreranno per far si che i due mondi si “fondano” e camminino al fianco.

Prima di oggi infatti, le produzioni DC Comics non sono mai state collegate in maniera incisiva gli adattamenti cinematografici, questo potrebbe portare a un potenziale contenutistico quasi infinito, se si considera che DC Comics produce fumetti dal lontano 1937. Nello specifico, la notizia è arrivata tramite i social, in risposta a un fan dove James Gunn ha spiegato che intende lavorare con il lato editoriale DC per garantire una migliore comunicazione tra le diverse divisioni.

Le difficoltà nel rinnovare il franchise

Quello che emerge da queste continue dichiarazioni è che James Gunn e il suo team sono davvero indaffarati a cercare di raddrizzare un franchise che per molti motivi ha sempre faticato, salvo alcune eccezioni, a decollare. Di seguito riportiamo con voi le precedenti Paroli di James Gunn circa le ultime scelte fatte che hanno visto, ad esempio, l’abbandono dei loro rispettivi ruoli gli attiri Henry Cavill e Gal Gadot.

Una delle cose di cui io e Peter eravamo consapevoli quando abbiamo accettato il lavoro come capi dei DC Studios era una certa minoranza di persone online che poteva essere, beh, chiassosa e scortese, per non dire altro. Le nostre scelte per il DCU si basano su ciò che crediamo sia il meglio per la storia e il meglio per i personaggi DC che esistono da quasi 85 anni. Forse queste scelte sono fantastiche, forse no, ma sono fatte con cuore sincero e integrità e sempre con la storia in mente. A nessuno piace essere molestato o insultato, ma, ad essere sinceri, abbiamo passato cose molto peggiori. Le proteste irrispettose non influiranno mai e poi mai sulle nostre azioni. Eravamo consapevoli che ci sarebbe stato un periodo di turbolenza quando abbiamo preso in mano questo progetto concerto, e sapevamo che a volte avremmo dovuto fare scelte difficili e non così ovvie, specialmente sulla scia della natura irritabile di ciò che ci ha preceduto. Ma questo significa poco per noi rispetto al nostro lavori come artisti e custodi per aiutare a creare un futuro ampio e meraviglioso per DC.

Dunque, dato quanto emerso, non ci resta che attendere l’evoluzione di questo nuovo riassetto del DCU e sperare che questi cambiamenti possano portare numerosi contenuti in grado di soddisfatte i desideri dei fan in trepidante attesa. Nel frattempo, vi ricordiamo che Amazon sono disponibili per tutti i lettori numerose opere DC Comics edite in Italia da Panini Comics.