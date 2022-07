Tutti gli omnibus Panini DC Italia pubblicati nel 2022: una lista utile e di facile consultazione divisa per il mese di pubblicazione e in costante aggiornamento. Dal Batman di Grant Morrison al cofanetto dei Masters of the Universe, una edizione omnibus è una edizione di pregio, quasi esclusivamente cartonata, dalla fogliazione molto generosa che solitamente raccoglie interi cicli di storie realizzate da un autore su un particolare personaggio oppure raccoglie grandi eventi in forma integrale.

Tutti gli omnibus Panini DC Italia pubblicati nel 2022

Gennaio 2022

FLASH DI MARK WAID VOL. 2

Autori: Mark Waid, Salvador Larocca, Mike Wieringo, Oscar Jimenez, AA. VV.

18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 928 pp., col. • Euro 85,00

Contiene: Flash (1987) #0, #86/118, Flash Annual (1987) #8, Impulse (1995) #10/11

Continua la leggendaria gestione di Mark Waid sulla serie di Flash! Avversari pericolosi e sadici, come Kobra, Savitar e Abra Kadabra, sono riusciti là dove in molti hanno fallito! Sconfitto fisicamente e moralmente, Wally West dovrà cercare il suo successore! Contiene storie leggendarie come Velocità terminale e Corsa contro il tempo!

Febbraio 2022

HE-MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE VOL. 1: IL SEGRETO DI ETERNIA

Autori: James Robinson, Keith Giffen, Philip Tan, Pop Mhan, AA.VV.

18,3×27,7, C., 440 pp., col., con sovraccoperta • Euro 45,00

Contiene: Masters of the Universe (2012) #1, He-Man and the Masters of the Universe (2012) #1/6, Masters of the Universe: The Origin of Skeletor (2012) #1, Masters of the Universe: The Origin of He-Man (2013) #1, Masters of the Universe: The Origin of Hordak (2013) #1, Masters of the Universe Digital Chapter (2013) #1/8, He-Man and the Masters of the Universe (2013) #1/6

HE-MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE VOL. 2: L’ARRIVO DELL’ORDA

Autori: Keith Giffen, Dan Abnett, Dexter Soy, Pop Mhan, AA.VV.

18,3×27,7, C., 440 pp., col., con sovraccoperta • Euro 45,00

Contiene: DC Universe vs. Masters of the Universe (2013) #1, He-Man and the Masters of the Universe (2013) #7/19

HE-MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE VOL. 3: LA GUERRA DELL’ETERNITÀ

Autori: Rob David, Dan Abnett, Pop Mhan, George Tuska, AA.VV.

18,3×27,7, C., 464 pp., col., con sovraccoperta • Euro 49,00

Contiene: He-Man and the Eternity War (2015) #1/15, DC Comics Presents (1978) #47, Masters of the Universe Preview (1982) #0, Masters of the Universe (1982) #1/3

HE-MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE VOL. 4: SCONTRI TRA MULTIVERSI

Autori: Rob David, Tim Seeley, Freddie E. Williams II, Tom Derenick, AA.VV.

18,3×27,7, C., 456 pp., col., con sovraccoperta • Euro 49,00

Contiene: He-Man/Thundercats (2016) #1/6, Injustice vs. Masters of the Universe (2018) #1/6, He-Man and the Masters of the Multiverse (2019) #1/6

HE MAN & THE MASTERS OF THE UNIVERSE – COFANETTO

Autori: Keith Giffen, Dan Abnett, Philip Tan, Pop Mhan, AA.VV.

Euro 180,00

Contiene: DC Omnibus: He-Man & i Masters of the Universe voll. 1/4

Tutto il potere di Grayskull racchiuso nel cofanetto più forte dell’universo! I fumetti DC ispirati alla serie cult degli anni Novanta raccolti per la prima volta in una collezione completa! Il potente He-Man, l’indomabile She-Ra e i temibili Skeletor e Hordak tornano per far sognare vecchi e nuovi fan! I Masters of the Universe dell’era DC e tutti i loro crossover, incluse le avventure originali dei primi anni Ottanta!

STARMAN VOL. 2

Autori: James Robinson, Tony Harris, Craig Hamilton, John Watkiss, AA.VV.

18.3X27.7, C. + scovraccoperta, 416 pp., col., Euro 45,00

Contiene: Showcase ’95 (1995) #12, Starman (1994) #17/29, Showcase ’96 (1996) #4/5, Starman Annual (1996) #1

Jack Knight, commerciante di antiquariato, ha ereditato il nome e i poteri di Starman da suo padre e da suo fratello maggiore, appena morto. In questo volume, Jack va a New York City per incontrare un vecchio amico del padre, Wesley Dodd, il Sandman degli anni 40… e deve confrontarsi con il passato glorioso dei supereroi, ma anche con il fatto che invecchino! Il capolavoro di James Robinson e Tony Harris in edizione cartonata con sovraccoperta!

Marzo 2022

BATMAN DI GRANT MORRISON VOL. 3

Autori: Grant Morrison, Chris Burnham, Frazer Irving, Yanick Paquette, AA.VV.

18,3×27,7, C., 688 pp., col., con sovraccoperta • Euro 69,00

Contiene: Batman: The Return (2011) #1, Batman Incorporated (2011) #1/8, Batman Incorporated (2012) #0/13, Batman Incorporated: Leviathan Strikes! (2012) #1, Batman Incorporated Special (2013) #1

Terzo e ultimo volume dedicato al ciclo di storie che ha ridefinito il Cavaliere Oscuro per il nuovo millennio! Una delle pietre miliari del fumetto mainstream firmate da Grant Morrison! Il mondo in cui viviamo ha bisogno di nuove soluzioni, e quella di Batman è agire su scala globale! Disegni di alcuni dei migliori disegnatori di comics: David Finch, Yanick Paquette, Frazer Irving e Chris Burnham!

BATMAN: METAL

Autori: Aaron Lopresti, Scott Snyder, Marc Andreyko, Greg Capullo, AA.VV.

18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 896 pp., col. • € 79,00

Contiene: Death of Hawkman (2016) #1/6, Dark Days: The Forge (2017) #1, Dark Days: The Casting (2017) #1, Dark Nights: Metal (2017) #1/6, Teen Titans (2016) #12, Nightwing (2016) #29, Batman: The Red Death (2017) #1, Batman: The Murder Machine (2017) #1, Batman: The Dawnbreaker (2017) #1, Batman: The Drowned (2017) #1, Suicide Squad (2016) #26, Green Arrow (2016) #32, Batman: The Merciless (2017) #1, Flash (2016) #33, Batman: The Devastator (2018) 1, Hal Jordan and the Green Lantern Corps (2016) #32, Justice League (2016) 32/33, Batman: Lost (2018) 1, The Batman Who Laughs (2018) 1, Hawkman: Found (2018) #1, Dark Knights Rising: The Wild Hunt (2018) #1).

Dietro gli ultimi bastioni del Multiverso DC giace una dimensione da incubo in cui minacce inenerrabili, personificazioni delle peggiori paure dell’animo umano, tramano per invadere la nostra realtà… Questo male assoluto, antico come il tempo, al comando di un terribile demone e dei suoi lacché, si prepara a soggiogare la realtà tramite l’involontario aiuto di… Batman! L’evento DC più esagerato e potente degli ultimi anni! Un volume di grandi dimensioni che raccoglie ogni singolo episodio collegato alla saga!

BATMAN: KNIGHTFALL 2

Autori: Doug Moench, Graham Nolan, Chuck Dixon, Alan Grant, AA.VV.

18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 976 pp., col. • € 79,00

Contiene: Batman (1940) #501/508, Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #59/61, Batman: Shadow of the Bat (1992) #19/28, Catwoman (1994) #6/7, Detective Comics (1937) #667/675, Robin (1994) #1/2, #7, Showcase ’94 #7

Una delle saghe più amate e importanti della storia di Batman continua in edizione omnibus! Bruce Wayne, spezzato dalla lotta con Bane, ha dovuto rinunciare al manto del Cavaliere Oscuro Azrael, il suo combattivo sostituto, riuscirà a rimpiazzarlo nel migliore dei modi? Nel frattempo Joker si appresta a tornare in scena, pronto ad approfittare del tumulto creato da Bane a Gotham City.

Aprile 2022

–

Maggio 2022

SUPERMAN DI GRANT MORRISON

Autori: Grant Morrison, Rags Morales, Sholly Fish, Andy Kubert, AA.VV.

Maggio 2022 • 18,3×27,7, C., 680 pp., col., con sovraccoperta Euro 69,00

Contiene: Action Comics (2011) #0/18, Action Comics Annual (2012) #1

La raccolta completa di una delle serie fondamentali dell’era I Nuovi 52! La storia dei primi anni di Clark Kent a Metropolis in una versione sofisticata che aggiunge nuovi tasselli al mito di Superman! Una girandola di azione e avventura che rilancia tutti i topoi dell’Uomo d’Acciaio, a cominciare dalle Terre parallele e da classici avversari come Brainiac! Uno degli sceneggiatori più amati di sempre e alcuni dei migliori disegnatori della scena americana alle prese con il supereroe più iconico!

Giugno 2022

BATMAN DI PAUL DINI

Autori: Paul Dini, Dustin Nguyen, Derek Fridolfs, Don Kramer, AA.VV.

18,3×27,7, C. con sovraccoperta, 1032 pp., col., € 89

Contiene: Detective Comics (1937) #821/824, #826/828, #831, #833/834, #837/841, #843/850, #852, #1000, DC Universe Holiday Special (2009) #1, Batman (1939) #685, Batman: Streets of Gotham (2009) #1/4, #7, #10/14, #16/21, Batman: Gotham Knights (2000) #14, Batman: Black & White (2002) vol. 2, Batman: Black and White (2013) #3, Batman Annual (2017) #1

Le storie a fumetti del leggendario co-creatore della serie animata di Batman finalmente raccolte in un massiccio ed elegante Omnibus! Dall’incredibile viaggio dell’Uomo Pipistrello raccontato su Detective Comics alla via della vendetta percorsa da Catwoman per distruggere Hush! Con la partecipazione di Joker, l’Enigmista, Poison Ivy, Zatanna e Harley Quinn! L’eccezionale carriera di Paul Dini al centro di un volume imperdibile per ogni appassionato del Cavaliere Oscuro.

Luglio 2022

LOBO VOL. 2

Autori: Alan Grant, Val Semeiks, Carl Critchlow, Alex Horley, AA.VV.

Luglio • 18,3×27,7, C., 992 pp., col., con sovraccoperta • Euro 85,00

Contiene: Lobo (1993) #12/41, Lobo: Bounty Hunting for Fun and Profit (1995) #1, Lobo’s Big Babe Spring Break Special (1995) #1, Lobo: I Quit (1995) #1, Lobo/Demon – Hellowe’en (1996) #1, Lobo: Death and Taxes (1996) #1/4, Lobo Goes to Hollywood (1996) #1

Solo nel mondo del grand’uomo i sequel sono ancora più sfrazzuti dei primi episodi! Dopo aver lavato i suoi fucili nel sangue e racimolato un po’ di crediti, il cacciatore di taglie più temuto della galassia è tornato! Nuovi avversari e incarichi, un viaggetto nell’aldilà e un sacco di sbarbe in bikini. Lobo lo chiama “giovedì”. Il meglio del fumetto anni Novanta per i fan dell’ultimo Czarniano, in fila per il loro brandello di avventura scorretta e divertente!

SUPERMAN/BATMAN: GENERAZIONI

Autore: John Byrne

18,3×27,7, C., 680 pp., col., con sovraccoperta, Euro 69,00

Contiene: Superman & Batman: Generations (1999) #1/4, Superman & Batman: Generations II (2001) #1/4, Superman & Batman: Generations III (2003) #1/12

Per la prima volta in un unico volume le tre miniserie con Superman e Batman scritte e disegnate da John Byrne! Un’epopea millenaria, con continui colpi di scena e scene emozionanti! Con una storia ambientata in tempo reale a partire dal primo incontro tra il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio nel 1939. Esplorate l’eredità delle famiglie Kent e Wayne nel corso dei secoli!

BATMAN: KNIGHTFALL VOL. 3 – KNIGHTSEND

Autori: Chuck Dixon, Doug Moench, Alan Grant, Graham Nolan, AA.VV.

Luglio • 18,3×27,7, C., 896 pp., col., con sovraccoperta • Euro 79,00

Contiene: Batman (1940) #509/510, #512/515, Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #62/63, Batman: Shadow of the Bat (1992) #29/30, #32/35, Catwoman (1993) #12/13, Detective Comics (1937) #676/677, #679/682, Robin (1993) #8/9, #11/14, Showcase (1994) #10, Nightwing: Alfred’s Return (1995) #1, Batman: The Vengeance of Bane (1993) #2

Si conclude Batman: Knightfall, l’incredibile saga che negli anni 90 rivoluzionò il Cavaliere Oscuro per mano di Alan Grant, Doug Moench e Chuck Dixon! Dopo un tremendo infortunio causato dal mastodontico Bane, Bruce Wayne si è ristabilito… ma ora deve sottrarre il manto del Pipistrello a Jean-Paul Valley, il nuovo feroce protettore di Gotham City! Bruce deve inoltre ricostruire il rapporto con i suoi alleati: Robin, Nightwing e Catwoman! La Bat-famiglia sarà pronta a sostenerlo?

Agosto 2022

KAMANDI DI JACK KIRBY

Autori: Jack Kirby, Gerry Conway

Agosto • 18,3×27,7, C., 880 pp., col., con sovraccoperta Euro 79,00

Contiene: Kamandi (1972) #1/40

Una delle più grandi epopee di Jack Kirby, finalmente raccolta in un unico volume di grande formato! Tutte le storie che hanno introdotto il mondo post-apocalittico del Grande Disastro e Kamandi, l’ultimo ragazzo sulla Terra! Uno dei pochi sopravvissuti alla devastazione del pianeta cerca rifugio in un mondo popolato da bizzarri animali mutati. Scoprite un vero gioiello della letteratura disegnata, ancora oggi considerato tra i momenti più alti nella carriera del Re dei comics!

Settembre 2022

ANIMAL MAN DI JEFF LEMIRE

Autori: Jeff Lemire, Steve Pugh, Travel Foreman, Rafael Albuquerque

Settembre • 18,3×27,7, C., 888 pp., col., con sovraccoperta Euro 79,00

Contiene: Animal Man (2011) #0/29, Animal Man (2012) #1/2, Swamp Thing (2011) #12, #17

Capace di attingere alle abilità degli animali, Buddy Baker ha abbandonato il mestiere di supereroe per dedicarsi alla causa ecologica e agli obblighi familiari. A poco più di quattro anni di età, Maxine, la figlia di Animal Man, rivela incredibili poteri legati agli animali. È lei il nuovo avatar del mondo animale! Il Marcio, in cerca del dominio sul mondo, decide di attaccare Swamp Thing, l’avatar del Verde! Un volume che raccoglie l’incredibile ciclo di storie scritte da Jeff Lemire (Green Arrow) disegnate da Travel Foreman (Immortal Iron Fist), Steve Pugh (Animal Man), Rafael Albuquerque (American Vampire) e molti altri!

FLASHPOINT

Autori: Geoff Johns, Francis Manapul, Andy Kubert, Scott Kolins, AA.VV.

18,3×27,7, C., 1512 pp., col., con sovraccoperta • Euro 114,00

Contiene: Flashpoint (2011) #1/5, Flash (2010) #8/12, Booster Gold (2007) #44/47, Flashpoint: Abin Sur the Green Lantern (2011) #1/3, Flashpoint: Batman Knight of Vengeance (2011) #1/3, Flashpoint: Citizen Cold (2011) #1/3, Flashpoint: Deadman and the Flying Graysons (2011) #1/3, Flashpoint: Deathstroke and the Curse of the Ravager (2011) #1/3, Flashpoint: Emperor Aquaman (2011) #1/3, Flashpoint: Frankenstein and the Creatures of the Unknown (2011) #1/3, Flashpoint: Green Arrow Industries (2011) #1, Flashpoint: Grodd of War (2011) #1, Flashpoint: Hal Jordan (2011) #1/3, Flashpoint: Kid Flash Lost (2011) #1/3, Flashpoint: Lois Lane and the Resistance (2011) #1/3, Flashpoint: Project Superman (2011) #1/3, Flashpoint: Reverse/Flash (2011) #1, Flashpoint: Secret Seven (2011) #1/3, Flashpoint: The Canterbury Cricket (2011) #1, Flashpoint: The Legion of Doom (2011) #1/3, Flashpoint: The Outsider (2011) #1/3, Flashpoint: The World of Flashpoint (2011) #1/3, Flashpoint: Wonder Woman and the Furies (2011) #1/3

Qualcosa o qualcuno ha alterato il tempo, sostituendo il mondo di Barry Allen con uno completamente diverso! Sulla nuova Terra nessuno ha mai sentito parlare di Flash o della Justice League, né tantomeno di Superman! Il pianeta è sull’orlo della distruzione, mentre Wonder Woman e le Amazzoni sono in guerra contro Aquaman e gli Atlantidei! Per la prima volta raccolto in un unico volume, l’intero scenario Flashpoint che ha cambiato il volto dell’Universo DC!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO VOL. 1

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Rafael Albuquerque, Andy Kubert, AA.VV.

18,3×27,7, C., 1152 pp., col., con sovraccoperta • Euro 89,00

Contiene: Batman (2011) #0/33, #23.2, Batman Annual (2012) #1/2

Direttamente dall’era I Nuovi 52, i primi trentatré numeri di Batman firmati da Scott Snyder e Greg Capullo finalmente raccolti in un prestigioso Omnibus! Le storie che hanno introdotto la letale Corte dei Gufi, riportato in vita Joker, approfondito il passato del Cavaliere Oscuro con Anno zero e fatto sprofondare Gotham City nell’oscurità per gentile concessione dell’Enigmista! Una run epica e acclamata che ha saputo rifondare il mito dell’Uomo Pipistrello. Con la partecipazione di Alex Maleev, Andy Clarke, Jock, Becky Cloonan, Jason Fabok e tanti altri!

Ottobre 2022

SWAMP THING DI ALAN MOORE VOL. 3

Autori: Alan Moore, Stephen Bissette, Rick Veitch, Alfredo Alcala, AA.VV.

Ottobre • 20,5×31, C., 416 pp., col., con slipcase • Euro 58,00

Contiene: Saga of the Swamp Thing (1982) #51/64, DC Comics Presents (1978) #85

Prima di capolavori come Watchmen e V for Vendetta, Alan Moore aveva stupito i lettori americani con Swamp Thing! In questo volume, Swamp Thing torna dall’inferno e scopre che Abby è andata a Gotham City! Una serie incredibile di avventure con la partecipazione di Batman, Superman, Hawkman e Lanterna Verde! Uno dei capisaldi del fumetto mondiale in edizione di grande formato con cofanetto!

Novembre 2022

SWAMP THING DI SCOTT SNYDER

Autori: Scott Snyder, Charles Soule, Yanick Paquette, Jesus Saiz, AA.VV.

18,3×27,7, C., 1160 pp., col., con sovraccoperta • Euro 89,00

Contiene: Swamp Thing (2011) #0/40, Swamp Thing Annual (2012) #1/3, Swamp Thing: Futures End (2014) #1, Animal Man (2011) #12, #17, Aquaman (2011) #31

La rinascita di uno dei personaggi più affascinanti dell’Universo DC! Sin dall’alba dei tempi, la salvezza del pianeta è dipesa dall’equilibrio tra il Verde, il Rosso e il Marcio, ma adesso qualcosa sta cambiando. Il Marcio decide di attaccare l’avatar del Verde Swamp Thing e Maxine, figlia di Animal Man e nuovo avatar del Rosso! In un unico volume, il rivoluzionario ciclo di storie scritto da Scott Snyder e Charles Soule per i disegni di Yanick Paquette, Jesus Saiz, Marco Rudy e tanti altri!

Dicembre 2022

STARMAN VOL. 3

Autori: James Robinson, Tony Harris, Bret Blevins, Michael Zulli, AA.VV.

18,3×27,7, C., 432 pp., col., con sovraccoperta • Euro 50,00

Contiene: The Shade (1997) #1/4, Starman (1994) #30/38, Starman Annual (1996) #2, Starman: Secret Files (1998) #1