D&D Beyond: figure ai vertici si dimettono

Dopo il lead writer James Haeck, che annunciò il suo allontanamento un paio di settimane fa, anche le altre figure ai vertici di D&D Beyond hanno deciso di lasciare la compagnia.

In particolare, sono tre le figure di spicco che hanno deciso di seguire Haeck dimettendosi dalla compagnia: il co-fondatore di D&D Beyond e Vice Presidente di Tabletop Gaming Adam Bradford, la Community Manager Lauren Urban e il direttore creativo dell’azienda Todd Kenrick.

Non si conoscono ancora le motivazioni di tale decisione, ma secondo Cam Banks, creatore del gioco di ruolo Cortex, hanno ricevuto offerte altrove che non potevano rifiutare.

Also, much love and adoration for @BadEyeAdam @OboeLauren & @ToddKenreck as they part ways with @DnDBeyond and head off to new adventures. They are such terrific humans. — Cam Banks (@boymonster) February 4, 2021

D&D Beyond è un insieme di strumenti ufficiali che fungono da accompagnamento alla quinta edizione di Dungeons & Dragons. DDB (chiamato così abbreviato) contiene anche le versioni online dei libri ufficiali che fanno parte di questa versione di D&D, inclusi i manuali, le avventure e altri volumi supplementari, oltre a fornire strumenti digitali come un generatore di personaggi e una scheda personaggio, elenchi di mostri e incantesimi che possono essere ordinati e filtrati, un generatore di incontri e un’estensione Twitch interattiva. Oltre ai contenuti ufficiali, offre anche la possibilità di creare e aggiungere contenuti personalizzati creati dalla community stessa.

D&D Beyond, tuttavia, non vuole essere un sostitutivo dell’esperienza che dona il gioco di ruolo stesso, ma piuttosto una sorta di “aiuto” per creare interesse attorno al gioco di ruolo più conosciuto al mondo, nonchè dare modo di giocarlo anche in remoto con strumenti all’avanguardia, specialmente in un periodo come questo, nel quale non è sempre possibile ritrovarsi in casa a giocare di ruolo in compagnia.