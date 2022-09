Deadpool 3 ha finalmente una data di uscita ufficiale al cinema e la presenza di un sorprendente co-protagonista che si unirà all’attore Ryan Reynolds. L’importante scoop arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale di Reynolds il quale, dopo aver scherzato sulla lunga sfida per trovare la giusta angolazione per inquadrarlo al meglio durante il primo film, ha lanciato con un video alcune bombe ufficiale da non sottovalutare.

Deadpool 3: data di uscita e grande sorpresa come co-protagonista

Reynolds ha descritto le lunghe sessioni di allenamento e le ore di ricerca interiore per trovare delle idee per il prossimo film scherzando sul fatto che non ci fossero novità. Poi però ci ripensa affermando di avere un’idea e contemporaneamente si vede Hugh Jackman mentre passa dietro di lui. Reynolds si gira e gli chiede se fosse disposto a interpretare Wolverine ancora una volta e l’attore risponde:

“Sì, certo Ryan”.

A quel punto, oltre alla sorpresa del ritorno di Jackman nei panni di Wolverine, ecco arrivare la data di uscita ufficiale di Deadpool 3: 6 settembre 2024. Ricordiamo che Jackman interpretò Wolverine, per la prima volta, nel film sugli X-Men del 2000 per poi apparire in X2 del 2003, X-Men – Conflitto Finale del 2006 e X-Men – Giorni di un futuro passato del 2014. La sua popolarità è stata talmente grande da portare alla realizzazione di ben tre film da solista ovvero X-Men le origini – Wolverine, The Wolverine e Logan. Infine, sotto forma di cameo, è comparso anche in X-Men: Le Origini, X-Men: Apocalypse e in Deadpool 2.

La lunga gestazione di Deadpool 3 aveva non poco preoccupato i fan del noto antieroe mascherato, poiché sono passati ben quattro anni dal secondo film e finora erano state rilasciate pochissime informazioni in merito. Solo recentemente si erano fatti sentire gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick che avevano descritto la sceneggiatura del nuovo Deadpool come un “vecchio maglione comodo” sottolineando come Disney e Marvel abbiano dato loro un supporto importante per “mantenere costante il tono e la visione del film”. Inoltre il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha anche confermato che il terzo capitolo manterrà la classificazione R (vietato ai minori di 18 anni) per rimanere fedeli con la natura del personaggio.

Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni in merito a Deadpool 3 con la certezza di vedere Ryan Reynolds e Hugh Jackman insieme il 6 settembre 2024.