Kotobukiya è lieta di presentare a tutti gli appassionati una nuova statua da collezione dedicata a Deadpool per la linea Fine Art Statue. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Deadpool di Kotobukiya

La statua presentate da Kotobukiya vanta le firme esclusive dei fratelli Kucharek! Infatti, più nello specifico, ogni dettaglio del processo di sviluppo del prodotto, dalla selezione del personaggio all’illustrazione concettuale, alla scultura finale e alla pittura, è stato eseguito scrupolosamente o supervisionato secondo le precise specifiche dei fratelli. I due hanno alle spalle un’impressionante carriera nell’illustrazione, nella scultura e nel design!

La statua

La statua dedicata a Deadpool da Kotobukiya è stata scolpita in scala 1/6 e vanta un’altezza complessiva di circa 36 cm. La raffigurazione vede il personaggio in posa dinamica, con in mano le sue iconiche katane e intento a caplestare un drone Nimrod in difficoltà. La statua esprime dunque la sua maestosa vittoria contro il nemico di turno!

Gli accessori extra

Il prodotto viene fornito con tre tipi di parti di ricambio. Il primo è un braccio intercambiabile, che può essere utilizzato per sostituire una delle katane con una pistola futuristica. Poi abbiamo un secondo braccio aggiuntivo e una parte sostitutiva della testa. Grazie a quest’ultima possibile esporre il personaggio nel suo aspetto contemporaneo oppure in quello più vintage.

Vi ricordiamo infine che le Fine Art Signature Series sono statue in edizione limitata, produzioni uniche nel loro genere. Ogni pezzo, realizzato in resina e dipinto a mano, ha infatti una specifica numerazione.

Data di uscita e prezzo

Deadpool di Kotobukiya è attualmente proposta al prezzo indicativo di 70000 Yen e la sua distribuzione prenderà il via a partire dal 1° Gennaio 2023.

Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

