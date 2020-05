Deadpool: Premium Format annunciato da Sideshow

Deadpool è la nuovissima statua annunciata poche ore fa di Sideshow Collectibles per la sua nuova uscita Premium Format. Questa linea propone una serie di prodotti da collezione scolpiti e dipinti a mano in scala 1/4. La statua di Deadpool, scolpita dall’artista Guillermo Barbiero, sarà alta 52 cm, larga 33 cm e profonda 33 cm circa – realizzata ovviamente in resina – sarà una valida aggiunta alla vostra collezione se siete fan del mercenario chiacchierone.

La statua in questione riprende il momento di uno schianto di Deadpool con lo scooter rosso, mentre si prepara ad attaccare i nemici con le sue caratteristiche Katane. All’interno troveremo anche un paio di mani sostitutive che impugnano diverse posate tra cui: un cucchiaio, un coltello e una forchetta, che come sappiamo benissimo possono essere delle armi micidiali e letali se impugnate dal nostro mercenario.

Wade Winston Wilson in arte Deapool è conosciuto anche come “il Mercenario Chiacchierone”, è un eroe-antieroe noto per il suo particolare humour fatto di doppi sensi e riferimenti a film, serie tv, immagini popolari e canzoni. La grande particolarità di Deadpool è che durante le sue avventure rompe sempre la quarta parete, ovvero il confine tra la realtà e il fumetto. Una cosa curiosa è che il suo cognome è uguale a quello di Deadstroke (villain DC Comics), che si chiama Slade Wilson; oltre al cognome i due infatti sono entrambi maestri di spada che mercenari e anche i costumi hanno molte similitudini tra di loro.

La statua di Deadpool è già disponibile in preordine sul sito di Sideshow al prezzo di 612.76 euro con uscita stimata tra Luglio e Settembre 2021. L’edizione Exclusive comprenderà un extra che sarà un piccolo pupazzo di Cable che potrà essere applicato sul fianco del mercenario.