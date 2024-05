5 motivi per acquistare UnipolMove

Le vacanze estive si avvicinano sempre di più e viaggiare in auto evitando code autostradali inutili è sempre una buona regola; mentre per il traffico non ci sono particolari consigli se non i classici, per evitare la coda al casello è bene valutare attentamente l’offerta dei sistemi di telepedaggio in commercio.

I sistemi di telepedaggio rappresentano una tecnologia innovativa che rivoluziona il modo in cui i pedaggi sono gestiti sulle strade e autostrade; questi sistemi consentono ai veicoli di pagare il pedaggio in modo automatico attraverso dispositivi installati sul veicolo o tramite tecnologie di riconoscimento, come RFID o telecamere. Telepass e UnipolMove sono i due principali player presenti sul mercato che differenziano, però, per prezzi e funzionalità.

In questo articolo evidenziamo i 5 principali motivi che dovrebbero spingervi ad acquistare UnipolMove.

Costo di attivazione e tariffa base

Il costo di attivazione di UnipolMove è gratuito, sia online sia nelle agenzie; la tariffa base, dopo i primi 12 mesi gratuiti, è di 1,50 euro al mese per il primo dispositivo e di 1 euro al mese per il secondo. Fino al 28 maggio 2024 è attivabile una offerta speciale che regala due dispositivi gratis per un intero anno, una promozione non indifferente.

Pagamento bollo e parcheggi

Analogamente ad altre compagnie, anche chi utilizza UnipolMove può accedere ad una serie di servizi accessori. Al momento è possibile pagare il bollo auto, le strisce blu, aprire eventuali sinistri per la sostituzione dei vetri, chiamare il soccorso stradale e molto altro. In futuro non si esclude la possibilità di rifornirsi al benzinaio o pagare la ricarica dell’auto elettrica.

Sconti con UnipolSai

UnipolMove offre sconti sui servizi assicurativi e di mobilità del Gruppo Unipol; chi aderisce a UnipolMove ed è già cliente di UnipolSai, o viceversa, può avere accesso a delle agevolazioni.

Ad esempio, l’offerta riservata per i nuovi clienti (che prevede il canone a zero per due dispositivi per un anno) con scadenza a fine maggio è prolungata a fine agosto se si è già parte del Gruppo.

Noleggi avegolati UnipolRental

Analogamente alle agevolazioni precedenti, chi aderisce alle offerte del Gruppo può avere accesso a piani dedicati anche sui servizi a noleggio di UnipolRental. È previsto infatti uno sconto del 2,5% sul totale del noleggio a lungo termine. Questo sconto è valido per 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di telepedaggio. L'importo dello sconto verrà dedotto dalle rate mensili del canone di noleggio, mantenendo invariato l'eventuale anticipo.

Sconti per chi viaggia in moto

Chi viaggia in moto e aderisce all’offerta di UnipolMove può avere uno sconto del 30% sui pedaggi autostradali effettuati con la propria moto associata al dispositivo. Questa possibilità è offerta da tutte le concessionarie aderenti e valida fino al 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe.