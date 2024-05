Fiat Panda Hybrid è disponibile a 79 euro al mese, nuova offerta per maggio

Con l'inizio di maggio, Fiat inaugura una nuova proposta dedicata agli amanti della guida urbana e sostenibile: la promozione Happiness Formula, un pacchetto esclusivo per la Panda Hybrid. Questo veicolo non è solo un'icona del design torinese, ma si è anche guadagnato il titolo di auto più venduta in Italia nel mese di aprile 2024.

Grazie alla innovativa Happyness Formula, la Panda Hybrid diventa ancora più accessibile: è possibile guidarla per soli 79 euro al mese. Tuttavia, è fondamentale notare che questa opportunità è offerta solo fino al 31 maggio 2024 e prevede specifiche condizioni come il finanziamento e la permuta. La formula prevede un anticipo di 4.783 euro e assicura un valore garantito al termine del finanziamento di 8.267 euro, con interessi calcolati su un TAN fisso del 2,99% e un TAEG del 6,37%.

Tra le curiosità da non trascurare, la promozione interessa un numero limitato di vetture pronte alla consegna, puntando a soddisfare le esigenze di immediatezza di alcuni specifici clienti. L'offerta si articola su un modello ben preciso: la Panda 1.0 70 CV Hybrid. Questa variante, di listino, ha un valore di 15.500 euro, escludendo IPT e contributo PFU, ma con l'offerta speciale il prezzo scende a 14.200 euro. Considerando l'anticipo di 4.783 euro, l'importo totale del credito ammonta a 9.688 euro, con un totale dovuto di 11.057 euro a fine finanziamento. Inoltre, alla scadenza delle 35 rate mensili da 79 euro ciascuna, si presenta la possibilità di rifinanziare la rata finale di 8.267 euro oppure di restituire la vettura, tenendo presente che ogni chilometro eccedente i 15.000 km pattuiti verrà tariffato a 0,1 euro.

Questa offerta rappresenta un'eccellente opportunità per chi desidera approcciarsi alla mobilità elettrificata con un veicolo affidabile e iconico come la Fiat Panda Hybrid, beneficiando di condizioni di acquisto vantaggiose. Per maggiori informazioni consigliamo di consultare il sito ufficiale della promozione.