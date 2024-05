Prime Video sempre peggio, altra pubblicità in arrivo

Amazon ha annunciato l'introduzione di nuovi formati pubblicitari su Prime Video, mirati a promuovere gli acquisti su Amazon per tutti gli abbonati al servizio streaming nella versione con pubblicità.

Fino a gennaio, i flussi Prime Video includevano spot pubblicitari a meno che gli abbonati non pagassero un sovrapprezzo mensile di 1,99€. Ora però Amazon sta intensificando la sua strategia pubblicitaria, offrendo agli inserzionisti la possibilità di mostrare annunci anche durante la visione dei contenuti. Questi nuovi formati pubblicitari consentono agli spettatori di inserire direttamente nel carrello di Amazon i prodotti promossi.

Questa mossa riflette l'interesse crescente delle piattaforme di streaming nel capitalizzare gli introiti pubblicitari, poiché sempre più inserzionisti si rivolgono ai servizi di streaming per promuovere i loro prodotti.

Gli annunci a carosello offriranno una serie di prodotti durante le interruzioni pubblicitarie, mentre gli annunci in pausa saranno visibili quando gli spettatori mettono in pausa i programmi. Quest'ultimo tipo di annunci fornirà informazioni sui prodotti insieme alla possibilità di aggiungerli al carrello direttamente dalla schermata di pausa.

Inoltre, Amazon introdurrà pubblicità con quiz durante la riproduzione di serie TV, film e sport in diretta su Prime Video, offrendo premi come crediti per lo shopping su Amazon.

Nonostante il crescente interesse degli inserzionisti, c'è preoccupazione per l'esperienza dell'utente. Mentre Amazon ha dichiarato che gli annunci su Prime Video raggiungono mediamente 200 milioni di persone al mese, l'effetto costante degli annunci sulla soddisfazione degli abbonati rimane un punto di discussione. Alcuni ritengono che un'eccessiva presenza di annunci potrebbe infastidire gli spettatori e persino spingerli a cancellare l'abbonamento.