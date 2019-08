Deadpool x Ghost Rider, la simpatica statua di Q-Master

Deadpool x Ghost Rider è l'ultima creazione di Quantum Mechanix Inc per la sua linea Q-master, una divertente serie di Diorami con protagonisti personaggi di film e fumetti.

Questa statua, che sarà alta quasi 30 cm è caratterizzata dall'uso di un materiale proprietario di questa azienda che ne garantisce durevolezza e resistenza nel tempo. I diorami proposti da Q-Mechanix sono una vera rivoluzione negli oggetti da collezione infatti mescolando elementi stilizzati e realistici in uno scenario enorme hanno sia stile che sostanza, mostrando storie che non vedresti da nessun'altra parte.

L’irriverente Deadpool ama gli unicorni, i chimichanga, le lunghe passeggiate sulla spiaggia e…. i marshmallow. Era solo questione di tempo prima che cercasse Ghost Rider – l’antieroe generato dall’inferno con una sete di vendetta – per sfruttarlo come falò in campeggio. E’ questa la folle idea balenata nelle menti dei creatori di questa statua prodotta in edizione limitata da Qmx.

Il nuovo diorama di Deadpool x Ghost Rider di Q-Master mette in mostra il malvagio senso dell’umorismo di Deadpool mentre decide di arrostirsi un marshmallow in campeggio con “l’ignaro amico” Ghost Rider. La scena cattura meravigliosamente i particolari più fini di entrambi i personaggi fino alla luce del fuoco di Ghost Rider che si riflette debolmente sul fogliame intorno a lui.

Deadpool x Ghost Rider sarà realizzato in Everstone™, un polimero proprietario ad alta temperatura sviluppato da QMx. Questo materiale offre ai collezionisti più esigenti tutto ciò di cui hanno bisogno in un oggetto da collezione di alta qualità: durata eccezionale, peso solido e dettagli realizzati con precisione che resistono sia allo sbiadimento che alla frattura. Come per tutti i diorami prodotti da Q-Master anche Deadpool x Ghost Rider sarà un pezzo in edizione limitata accompagnato dalla presenza di un certificato di autenticità numerato firmato dal suo creatore, il direttore creativo di QMx Mohammad Haque.

La Statua di Deadpool x Ghost Rider è ora in preordine sul sito di Sideshow.com al costo – nemmeno eccessivo – di 200 dollari con uscita stimata per il mese di Gennaio 2020.