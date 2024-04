Game Pass sempre meglio, arrivano anche i più desiderati di Steam

Che Xbox Game Pass (e PC Game Pass) sia un servizio imprescindibile per ogni possessore di Xbox è ormai certificato dall'enorme libreria che dispone. Ma oggi diventa ancora più impressionante pensare che ben cinque, dei giochi nella Top 10 dei più desiderati su Steam, arriveranno al day one nell'abbonamento targato Microsoft.

I titoli sono Manor Lords, Ark II, Hollow Knight Silksong, Frostpunk 2 e S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl. Ma non solo, quest'anno sono anche attesi Hellblade II, Avowed, Indiana Jones e L'Antico Cerchio, Ara, Age of Mythology Rentold, Microsoft Flight Simulator 24 e svariati altri. Insomma, un anno straordinario se consideriamo che abbiamo già visto Diablo 4, Persona 3 e Harold Halibut, quest'ultima un'avventura unica caratterizzata da una tecnica grafica stop-motion che cattura l'attenzione degli appassionati di giochi d'arte e originali.

A giugno, durante l'Xbox Games Showcase, è molto probabile che ulteriori titolo entreranno a far parte del servizio, tra cui gran parte della line-up Activision-Blizzard. Tra questi, tutti i Call of Duty, Spyro, Crash Bandicoot e Prototype.

Insomma, una crescita importante a livello di gioco e qualità che però non vede, almeno per ora, un corrispettivo aumento di numero di abbonati. Che cosa accadrà nel prossimo futuro?