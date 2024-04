Fallout: la lista completa dei Vault

Numero Vault Descrizione Gioco

Vault di Los Angeles Costruito come Vault dimostrativo/prova concettuale per il governo degli Stati Uniti. Anche se completamente funzionale, non faceva parte di nessun esperimento e quindi i suoi abitanti sopravvissero il Grande Guerra indenni. Nel 2155, fu preso come quartier generale dell'Unità dal Maestro. Nel 2162, fu distrutto in un'esplosione nucleare. Fallout

Vault 3 Un Vault di controllo che rimase chiuso a causa del desiderio dei suoi abitanti. In qualche momento nel XXIII secolo, una perdita d'acqua imprevista costrinse gli abitanti del Vault ad aprirlo nella speranza di fare scambi con l'esterno. Un paio di settimane dopo l'apertura del Vault, gli abitanti furono massacrati da un gruppo di predoni noti come i "Predoni". Fallout: New Vegas

Vault 8 Un Vault di controllo destinato ad aprire e ricolonizzare la superficie dopo 10 anni. Dopo l'apertura anticipata ricevendo il segnale di all-clear nel 2079, gli abitanti stabilirono Vault City con l'aiuto del loro GECK. Fallout 2

Vault 11 Progettato per testare l'obbedienza all'autorità e l'etica di un grande gruppo di persone sottoposte a circostanze straordinarie. Ai residenti del Vault venne comunicato che una singola persona doveva sacrificare la propria vita ogni anno per il Vault, altrimenti il computer principale avrebbe spento tutti i sistemi di supporto vitale. In realtà, se gli abitanti avessero rifiutato, il Vault si sarebbe aperto. Fallout: New Vegas

Vault 12 Progettato per studiare gli effetti delle radiazioni sulla popolazione selezionata, la porta del Vault era progettata in modo che non si chiudesse correttamente. Questo portò alla creazione di Necropolis e della sua grande popolazione di ghoul. Fallout

Vault 13 Pensato per rimanere chiuso per 200 anni come studio dell'isolamento prolungato, o fino a quando gli abitanti del Vault non fossero stati necessari dall'Enclave. Il Vault Dweller emerse da qui nel 2161, alla ricerca di un chip dell'acqua di ricambio per il Vault. Fallout 2, Fallout: Brotherhood of Steel (solo menzionato), Fallout: New Vegas (solo menzionato), Courier's Stash (solo menzionato)

Vault 15 Pensato per rimanere chiuso per 50 anni e includere persone con ideologie radicalmente diverse. I suoi residenti emersero nel 2097, formando infine tre gruppi di predoni: i Khan, i Jackal e i Vipers, e Shady Sands, che sarebbe diventata la New California Republic. Fallout 2

Vault 17 Depredato dall'Unità nel 2155, i suoi abitanti furono presi prigionieri e successivamente trasformati in super mutanti. Fallout: New Vegas (solo menzionato)

Vault 19 Diviso in due gruppi, 'Rosso' e 'Blu'. I gruppi vivevano in sezioni separate del Vault e erano governati da due sovrintendenti. Messaggi subliminali venivano inviati regolarmente a ciascun lato, causando diffidenza tra gli abitanti, e alla fine una guerra civile tra i due gruppi portò al completo crollo del Vault. Fallout: New Vegas

Vault 21 Progettato per studiare l'evoluzione di una società in cui ogni conflitto veniva risolto completamente a caso, cioè attraverso il gioco d'azzardo. Il Vault fu preso da Robert House dopo aver vinto una partita di blackjack in cui la posta era l'intero Vault. Successivamente fu riempito di cemento e convertito in un hotel di novità gestito da Sarah Weintraub. Fallout: New Vegas

Vault 22 Dotato delle ultime tecnologie biologiche e agricole, con l'obiettivo di sviluppare piante che potessero essere facilmente coltivate in assenza di luce naturale. Tuttavia, un esperimento con un fungo parassitario si ribellò agli scienziati, portando alla distruzione del Vault. I sopravvissuti all'epidemia abbandonarono il Vault e si diressero verso la Valle di Zion, diffondendo le spore per i deserti circostanti. Fallout: New Vegas

Vault 34 L'armeria fu deliberatamente dotata di un eccesso di armi e munizioni, oltre a non essere dotata di un meccanismo di chiusura adeguato. La presenza di armi, così come la mancanza di misure di controllo della popolazione, portò al fallimento nel XXIII secolo. Alla fine, una rivolta danneggiò il reattore del Vault, causando inondazioni e radiazioni che causarono la ghoulificazione per molti abitanti. Nel 2281, solo una manciata di residenti del Vault rimasero. Fallout: New Vegas

Vault 36 Gli estrusori di tute erano progettati per produrre solo una grama sottile e acquosa. Fallout Bible

Vault 42 Non sono stati forniti lampadine di luce con una potenza superiore a 40 watt. Fallout Bible

Vault 43 Popolato da venti uomini, dieci donne e una pantera. One Man, and a Crate of Puppets (web comic)

Vault 51 Lo scopo era testare i limiti del tribalismo umano, supervisionato da una variante prototipo di un'unità ZAX sperimentale, ZAX 1.3c. Nessun Sovrintendente assegnato, con ZAX istruito a selezionarne uno in base ai suoi esperimenti. L'IA alla fine ingegnò crisi che uccisero tutti tranne un occupante. Fallout 76

Vault 53 La maggior parte dell'equipaggiamento era progettato per guastarsi ogni pochi mesi. Anche se riparabile, i guasti erano intesi a stressare ingiustamente gli abitanti. Fallout 3

Vault 55 Tutti i nastri di intrattenimento furono rimossi. Fallout Bible

Vault 56 Tutti i nastri di intrattenimento furono rimossi tranne quelli di un attore comico particolarmente brutto. Gli sociologi prevedevano il fallimento prima del Vault 55. Fallout Bible

Vault 63 Sconosciuto Fallout 76

Vault 68 Delle mille persone che vi entrarono, c'era solo una donna. Fallout Bible

Vault 69 Delle mille persone che vi entrarono, c'era solo un uomo. Fallout Bible

Vault 70 Tutti gli estrusori delle tute sono falliti dopo sei mesi. Fallout Bible

Vault 75 Lo scopo era il miglioramento del genoma umano attraverso una combinazione di selezione naturale, trattamenti ormonali, modifica genetica e un ciclo generazionale accelerato. Ricercatori e personale scientifico erano isolati dai soggetti di prova, che venivano eliminati all'età di 18 anni a meno che non fossero reclutati per rimpiazzare il personale di ricerca a causa di valutazioni eccellenti. Fallout 4

Vault 76 Un Vault di controllo destinato ad aprire e ricolonizzare Appalachia dopo 25 anni. Fu designato come Vault ufficiale del Tricentenario da Vault-Tec, con lo slogan "Vault-Tec Salutes America". Il Vault aprì esattamente 25 anni dopo la Grande Guerra, il 23 ottobre 2102, in un evento noto come "Giorno della Riconquista". Fallout 3 (solo menzionato), Mothership Zeta (solo menzionato), Fallout 4 (solo menzionato), Fallout 76

Vault 77 Popolato da un uomo e una cassa di pupazzi. Fallout 3 (solo menzionato)

Vault 79 Sconosciuto Fallout 76

Vault 81 Dedicato alla ricerca sulle malattie e gli anticorpi, con un'enfasi sulle potenziali mutazioni in caso di pesante radiazione. Gli abitanti del Vault erano isolati dalla sezione scientifica sigillata del Vault e usati come cavie nei trial clinici di fase III del personale scientifico. Il Vault non doveva essere evacuato a meno di un ordine diretto da Vault-Tec. Gli abitanti erano considerati sacrificabili e la loro incenerizione attraverso ugelli di fiamma preinstallati era a discrezione del sovrintendente. Fallout 4

Vault 87 Un'installazione di ricerca sul Virus Evolutivo Forzato che era anche dotata di un GECK. Questo Vault è la fonte dei supermutanti nel Wasteland della Capitale. Fallout 3, Fallout 4 (solo menzionato)

Vault 88 Un Vault incompiuto progettato per testare una varietà di dispositivi prototipo con l'obiettivo di implementarli nel resto dei Vault. Vault-Tec Workshop

Vault 92 Popolato principalmente da musicisti di fama, il Vault era un campo di prova per un sistema basato sul rumore bianco per l'impianto di suggerimenti post-ipnotici orientati al combattimento. Fallout 3

Vault 94 Fondato sui principi della fede, della non violenza e della vita comunitaria in armonia con la natura. Ai residenti non era richiesto di appartenere a una fede collettiva; ogni persona era libera di seguire il proprio cammino. Insieme a un'abbondanza di risorse, l'obiettivo era quello di confermare la tesi sulla bontà innata dell'umanità. Un anno dopo la Grande Guerra, il 23 ottobre 2078, il Vault riaprì e gli ambasciatori del Vault furono inviati in Appalachia. Sfortunatamente, divenne un bersaglio dei predoni, che fecero esplodere il GECK del Vault, creando ciò che divenne noto come La Palude. Fallout 76

Vault 95 Riempito di vittime di abuso di droga, fu utilizzato da Vault-Tec per monitorare gli effetti dell'abuso di droga in un ambiente isolato. Un dipendente di Vault-Tec era un residente del Vault e dopo che gli abitanti sembravano stare meglio, al dipendente venne chiesto di aprire una cache nascosta di chems. Questo alla fine portò a una overdose di tutti gli abitanti o alla loro uccisione da parte di un altro residente sotto l'effetto di chems. Fallout 4

Vault 96 Costruito da Vault-Tec come arca genetica per il ripristino dell'ecosistema, utilizzando un numero quasi inesauribile di embrioni congelati pronti ad essere artificialmente gestati fino alla maturità completa e robot guardiani automatizzati per proteggerli quando lasciano il Vault. Gli embrioni costituivano un ecosistema completo e accuratamente scelto chiamato "fauna di base", con materiale sufficiente per 112 rilasci. Fallout 76

Vault 101 Lo scopo era testare il ruolo di un Sovrintendente onnipotente in una comunità rimasta in isolamento indefinito dal mondo esterno e studiare le reazioni degli abitanti, nel caso l'isolamento fosse stato interrotto. Il Vagabondo Solitario emerse da qui nel 2277, alla ricerca di suo padre, James. Fallout 3, Fallout 4 (solo menzionato), Fallout 76 (solo menzionato)

Vault 106 Farmaci psicoattivi furono rilasciati nel sistema di filtrazione dell'aria 10 giorni dopo la chiusura della porta. Fallout 3

Vault 108 Tutte le posizioni iniziali furono lasciate vuote, permettendo all'attuale sovrintendente, Brody Jones (stimato a morire entro 40 mesi dalla sigillatura del Vault), di riempirle secondo i protocolli del Vault, creando una situazione sperimentale unica. Il Vault fallì a causa di esperimenti di clonazione progettati per replicare interi esseri umani, creando invece Garys. Fallout 3

Vault 111 Una parte degli occupanti fu criogenicamente congelata (composta da cittadini), mentre un'altra parte rimase scongelata (composta da scienziati, personale di sicurezza e altro personale per mantenere operativi i pod criogenici). L'esperimento era osservare gli effetti a lungo termine dell'animazione sospesa su soggetti umani inconsapevoli; tuttavia, una rivolta guidata dal personale di sicurezza causò il fallimento del Vault nel 2078. Il Sopravvissuto Solitario emerse da qui 210 anni dopo la sigillatura del Vault, nel 2287. Fallout 4

Vault 112 Organizzato come Vault personale del Dr. Stanislaus Braun, utilizzando capsule di stasi di realtà virtuale. Fallout 3

Vault 114 Gli abitanti furono descritti come "funzionari locali e statali di alto rango, luminari locali, persone d'affari e le loro famiglie", tuttavia, le condizioni di vita di lusso furono esagerate agli abitanti e, quando arrivarono al Vault, furono scelte famiglie casuali per occupare appartamenti con una sola stanza e condividere servizi minimi di ristorazione e balneazione. Inoltre, il Sovrintendente fu selezionato dal pubblico locale al di fuori del Vault, e il processo di intervista favoriva coloro che non avevano esperienza di leadership o governativa e un forte pregiudizio anti-autorità. Al personale di Vault-Tec fu chiesto di non minare l'autorità del nuovo sovrintendente "anche (e soprattutto) se ciò potesse causare disagio fisico, imbarazzo o danno agli abitanti". Fallout 4

Vault 118 Destinato a testare le interazioni tra due gruppi: un piccolo gruppo ultra-ricco che sarebbe stato posto socialmente e legalmente al di sopra di una popolazione molto più grande che doveva essere mantenuta in alloggi scomodi. Invece di un classico esperimento borghese-lavoratore, i finanziamenti si esaurirono quando erano presenti solo gli ultra-ricchi nel Vault. Implantarono i loro cervelli in robobrain per sopravvivere alla Grande Guerra, lasciando il sovrintendente come unico umano nel Vault. Far Harbor