Dopo l’apparizione di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, la presenza del Cornetto nel Marvel Cinematic Universe non ha tardato a divenire uno degli argomenti più caldi della Fase Quattro del franchise. Il ritorno di Matt in She-Hulk: Attonery at Law, dove ha ufficialmente esordito Daredevil, è stato accompagnato dall’annuncio di una serie dedicate all’eroe di Hell’s Kitchen, Daredevil: Born Again. Un annuncio accompagnato dalla curiosità in merito al ritorno di altri personaggi visti nella serie dell’era Netflix, dando vita a una serie di speculazioni che, in questi giorni, hanno trovato nuova forma nel commento di Deborah Ann Woll sulla sua presenza in Daredevil: Born Again.

Deborah Ann Woll spera di esser parte di Daredevil: Born Again, nuovamente come Karen Paige

La Woll ha interpretato Karen Paige, segretaria prima e poi amore di Daredevil, nella serie dell’era Netflix, raccogliendo anche il plauso dei fan del personaggio. Al momento dell’annuncio di Daredevil: Born Again, seguito dalle notizie non proprio chiare in merito all’appartenenza delle produzioni Netflix al Marvel Cinematic Universe, ci si è domandati quali attori al centro di quelle produzioni sarebbero stati accolti nel franchise, come accaduto per Charlie Cox e Vincent d’Onofiro, che è tornata a vestire i panni di Wilson ‘Kingpin’ Fisk.

Durante un episodio del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum (il Lex Luthor della serie cult Smalville), Deborah Ann Woll ha parlato di un suo eventuale coinvolgimento in Daredevil: Born Again:

Posso solo dire questo: non mi hanno ancora chiamato. Quindi al momento, non sono parte del progetto, anche se sarei elettrizzante di farne parte, e loro sanno dove trovarmi. Come ho detto, amo il personaggio di Karen Paige, amo raccontarne la storia e ho la sensazione che ci sia ancora molto da dire. Ma dipende tutto da che tipo di storie intendono raccontare

Al centro del ragionamento della Woll c’è la convinzione che Karen Paige non sia stata completamente raccontata nelle serie Netflix, considerato che, come evidente nel finale di Defenders, era stata pensata una quarta stagione di Daredevil

Direi che no, non è stato raccontato tutto di Karen, in parte perché la serie mi sembra incompleta, considerato che è stata cancellata nel momento in cui tutti pensavamo che avremo avuto altro tempo. C’è una parte di me che pensa ‘Ho ancora molto da dire come Karen’ e mi sento come se fossi solo a metà della sua storia.

