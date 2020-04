Degenesis Rebirth: il gioco di ruolo diventa free to play

Degenesis Rebirth, il gioco di ruolo da tavolo post-apocalittico, realizzato dallo studio creativo Sixmorevodka, si rinnova con un piano ambizioso basato su un nuovo sito online e l’introduzione del free to play.

Per chi ancora non lo conoscesse il gioco è collocato sulla terra del 2595, circa 500 anni dopo una pioggia di meteoriti che ha stravolto il pianeta e che soprattutto ha messo a dura prova la razza umana. Ambientato in Europa e nel Nord Africa, l’uomo si trova a lottare per il proprio futuro, diviso da lotte culturali e di potere, ma unito contro l’Homo Degenesis, una sorta di deviazione dal percorso evolutivo umano, causato da una sostanza fuoriuscita proprio dai meteoriti che hanno distrutto la terra.

In Italia Degenesis Rebirth è stato oggetto di una campagna di crowdfunding di successo per la sua localizzazione in italiano a cura di Wyrd Edizioni e attualmente i backer hanno ricevuto le versioni pdf dei manuali base.

Degenesis Rebirth ha fatto sempre molto parlare di sé per l’altissimo livello qualitativo del prodotto editoriale, che trova nelle pregevoli illustrazioni la sua punta di diamante e continua, manuale dopo manuale, a stupire per la crescente qualità e l’instancabile dedizione dell’autore Marko Djurdjevic (nonché illustratore di fama internazionale) e di tutto il team di Sixmorevodka coinvolto nel progetto.

Tutti i manuali disponibili GRATIS

Il team creativo, a 5 anni dall’uscita di Degenesis Rebirth, ha deciso di scardinare le tradizionali regole del mercato editoriale e di abbracciare un modello free to play. Tutto il materiale sinora pubblicato è già liberamente scaricabile dal sito Degenesis.com in tutta la sua qualità senza compromessi e il medesimo trattamento verrà riservato anche ai futuri manuali.

Non si tratta di quickstart o estratti, ma di manuali completi, e questo è un caso unico nel panorama ludico, che Sixmorevodka intende sfruttare per allargare il più possibile la base di giocatori e creare una comunità sempre più ampia e inclusiva.

Il messaggio che questa mossa lancia in modo chiaro è non avete più scuse per non giocare!

Passiamo al secondo pilastro della rinascita che ha investito Degenesis Rebirth, ossia la completa riprogettazione del sito ufficiale Degenesis.com che punta a diventare la principale porta di accesso al suo mondo ludico.

Il sito permette da un lato di avere un’introduzione al mondo grazie alle sezioni dedicate alla descrizione dei Culti (una sorta di organizzazioni) e delle Culture (aree geografiche), dall’altra fornisce approfondimenti tramite brevi racconti narrativi o focus su specifici argomenti.

Troviamo inoltre Icon, un database dei personaggi citati nei vari manuale con indicazione del Culto di appartenenza, il Rank, quando il personaggio è stato visto per l’ultima volta, l’area in cui opera, il titolo del manuale in cui viene citato, una piccola frase descrittiva e dove presente anche una biografia.

Il lavoro mastodontico effettuato per questo nuovo sito non finisce qui e non possiamo che meravigliarci di fronte a un’enorme, dettagliata mappa interattiva del mondo. Quest’ultima è il risultato di un lavoro titanico che permette di navigare scegliendo le informazioni che vogliamo vengano mostrate sulla mappa stessa (rotte commerciali, strade, citta, rovine, etc.).

Ci permettiamo una nota di attenzione: la navigazione all’interno del sito, soprattutto la lettura di racconti e approfondimenti offre rischi di spoiler ai giocatori.

Un sito interattivo

Insomma la parola chiave della nuova strada intrapresa è interattività: tutte le sessioni sono interconnesse tra di loro senza alcuna soluzione di continuità. Se ad esempio andiamo nella sezione dei Culti e ne scegliamo uno, nella relativa pagina vengono evidenziati i personaggi noti di cui ne fanno parte e che rimandano al database di Icon. Da quest’ultimo possiamo approdare sulla mappa per vedere dove si trovava l’ultima volta quel particolare personaggio e verificare quali altri personaggi si trovano nella stessa zona. Non solo, troviamo già i racconti o gli approfondimenti legati al Culto in questione. Tutto è interconnesso per permettere un’immersione totale nel mondo di Degenesis.

Nel sito troviamo ovviamente anche tutta una parte dedicata ai download, contenente i manuali scaricabili in free to play come già anticipato, le schede dei personaggi, mappe, wallpapers (ottimi anche per i cellulari), contenuti audio e video e una pagina intitolata “Do It Yourself”. Questa sezione è un’ulteriore testimonianza della ferma e forte volontà di Sixmorevodka di fare tutto il possibile per i propri sostenitori e fornisce moltissimi elementi grafici e layout che possono essere utilizzati per abbellire i propri elementi di gioco, personalizzare le schede, realizzare moduli di avventura e quant’altro.

Proprio per i sostenitori di Degenesis non manca una pagina a loro dedicata, The Wall, con tutte le opere (in qualsiasi forma esse siano) realizzate dai fan e in continuo aggiornamento (basta che postiate il vostro lavoro sui social network con l’hashtag #degenesis).

Uno shop rinnovato

Sembrerà impossibile ma non è tutto: dal sito si può accedere anche alla pagina dello shop, anch’esso rinnovato nei contenuti con la disponibilità di nuovi art-prints, una nuova linea di t-shirts ma anche novità sui manuali fisici.

Tra le novità dei manuali troviamo:

– Vincit Omnia Veritas: una versione rieditata dei due manuali base, che incorpora le errata corrige a suo tempo già pubblicate, il tutto in una veste super-deluxe che contiene i dadi esclusivi, un nuovo schermo del master, anch’esso aggiornato, due art-prints e una nuova mappa.

– Artifacts (in preordine): il primo manuale che espande le regole di gioco, spaziando da elementi che aggiungono profondità ai personaggi (Legacy), equipaggiamento, ferite e cicatrici, nuovi Potentials, etc. Davvero un manuale pieno di contenuti

– Justitian (in preordine): l’enorme doppio manuale in cofanetto (come i due manuali base standard) dedicato alla città di Justitian e al Protettorato.

In tutto questo come possono i fan sostenere il lavoro di Sixmorevodka? Ovviamente tramite acquisti degli articoli nello shop, ma anche con libere donazioni effettuabili sempre direttamente dal sito di Degenesis.com. Anche questo è un approccio non molto diffusa, ma rientra in un rapporto equilibrato tra un’azienda che offre contenuti gratuiti e gli appassionati del gioco che in totale liberalità possono contribuire affinché il team possa continuare a sviluppare nuovo materiale per loro.

Sixmorevodka guarda a un futuro digitale, facilmente fruibile, interattivo e alla creazione di una grande community con un forte legame con il team di sviluppo.

Non ci resta che giocare.