Degenesis Rebirth: in arrivo nuovi accessori

I giocatori di Degenesis Rebirth, il gioco di ruolo post-apocalittico ambientato in Europa e Nord Africa e prodotto dallo studio creativo berlinese SixMoreVodka (il cui fondatore non è altri che l’illustratore di fama internazionale Marko Djurdjevic, che vanta collaborazioni con nomi del calibro di Marvel), tra non molto potranno godere di nuovi fantastici accessori che sapranno immergerli ancora di più nella sua peculiare ambientazione.

Stiamo parlando di un box mostrato direttamente da Djurdjevic in anteprima sulla pagina della community internazionale di Degenesis e che comprenderà un elegante set di 12 dadi a sei facce e un mazzo di carte che descrive i Potentials (abilità particolari) utilizzabili applicabili ai personaggi per approfondirne ulteriormente la personalizzazione.

Il mazzo sarà composto da almeno 230 carte e per ogni Culto (organizzazioni sociali a cui appartengono i personaggi) ci saranno 15 carte, di cui 6 relative a Potentials già descritti nel manuale base, mentre le restanti conterranno abilità completamente nuove. Anche per i Clanners (moltitudine di Culti minori) è stata prestata particolare attenzione essendo previste sia carte dedicate a specifici clan, che Potentials comuni a tutti.

Come sempre l’aspetto grafico ed estetico del materiale proposto è in linea con l’altissimo livello qualitativo a cui siamo stati abituati. Sia le carte che i dadi si presentano in un elegante nero con loghi e scritte in oro, con un risultato che a giudicare dalle immagini pubblicate è sicuramente di impatto.

Ricordiamo che dalla pubblicazione di Degenesis Rebirth (fine 2015) a oggi sono state pubblicate diverse espansioni che permettono di addentrarsi in profondità nell’ambientazione e nella dettagliatissima trama che anima l’universo di Degenesis tutt’ora in corso di sviluppo. A esclusione ovviamente dello schermo del narratore (presente in due diverse versioni che differiscono per l’illustrazione principale), in tutti i casi si tratta di manuali che in una prima parte si focalizzano su una particolare zona geografica descrivendone le principali città con le differenti situazioni sociali, politiche ed economiche, mentre la seconda parte viene dedicata ad avventure di ampio respiro ambientate esattamente in quella specifica zona.

In particolare sono stati pubblicati In Thy Blood, The Killing Game e Black Atlantic che insieme possono essere definiti un corpus unico dal punto di vista della campagna presentata, ancorché le avventure siano strutturate in modo tale da poter essere giocate anche singolarmente, essendo di fatto autoconclusive.

Degenesis Rebirth è attualmente disponibile in inglese, tedesco, francese e spagnolo, ma il prossimo 27 gennaio partirà una campagna di Kickstarter a cura di Wyrd Edizioni per la localizzazione in italiano.