Demon Slayer – arriva il light novel

Non accenna a diminuire il fenomeno Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba ovvero quello che a conti fatti è uno dei manga più di successo sia in termini di critica che di pubblico degli ultimi anni.

Pur ormai certi delle conclusione del manga con il Capitolo 205 che verrà pubblicato domani su Weekly Shonen Jump 24 in Giappone e l’annuncio di un capitolo speciale gaiden dedicato a Kyojiro Rengoku – per tutti i dettagli cliccate QUI – il prossimo 26 giugno uscirà anche un light novel intitolato “Kimetsu no Yaiba: Tanjiro to Nezuko, Unmei no Hajimari-hen”.

Il light novel adatterà gli eventi del manga di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, sarà scritto da Koyoharu Gotouge con illustrazioni di Shuka Matsuda che ha già realizzato le illustrazioni dei romanzati ispirati a The Seven Deadly Sins.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, lo shonen manga di Koyoharu Gotouge, è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con all’attivo sette volumi.

L’anime, licenziato da Dynit, è invece disponibile gratuitamente e legalmente sulla piattaforma streaming vvvvid.

Ricordiamo anche che poche settimane era stato annunciato il film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, per tutti i dettagli cliccate QUI, che narrerà vicende successive a quelle della serie anime.

Eccovi una breve sinossi della serie:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!