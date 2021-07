Demon Slayer Stagione 2: nuovi trailer e key visual

Demon Slayer Stagione 2 sta per fare il suo ritorno in Giappone, dove sarà trasmesso quest’anno su 30 canali televisivi, coprendo così la maggior parte del Giappone. Aniplex ha sottolineato l’importanza della distribuzione su 30 stazioni TV affermando che fino ad ora le sue varie serie sono andate in onda su un massimo di 21 canali.

Demon Slayer Stagione 2: nuovi teaser video e visual

Per celebrare l’evento, Aniplex ha anche presentato una nuova key visual:

*

Qui di seguito potete gustarvi invece un breve teaser video per Demon Slayer Stagione 2:

Lo speciale trasmesso in streaming in cui è stata data questa notizia ha anche annunciato che il film anime Demon Slayer – Il Treno Mugen, di cui potete trovare qui la nostra recensione, tornerà in 383 sale in Giappone per una “proiezione finale” che durerà solo dal 22 al 29 luglio. Lo studio ufotable ha realizzato un’esclusivo biglietto di auguri di grandi dimensioni per celebrare il compleanno (in ritardo) di Kyōjurō Rengoku che gli spettatori riceveranno fino a esaurimento scorte:

Il film sarà quindi presentato in anteprima in televisione sulla maggior parte delle reti affiliate di Fuji TV il 25 settembre.

Koyoharu Gotouge ha iniziato a serializzare il manga di Demon Slayer sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a febbraio 2016. Il manga è terminato a maggio 2020 e in Italia è edito da Edizioni Star Comics. Qui di seguito, la sinossi dell’opera:

“Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!“.

Il primo film di Demon Slayer, Il Treno Mugen, è disponibile per la visione in esclusiva per l’Italia sul servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video. Per maggiori informazioni sul funzionamento del servizio e su come attivare il periodo di prova gratuito, vi rimandiamo alla lettura di questo nostro articolo.

