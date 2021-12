Dietro le quinte di Aliens: raccontare la storia dietro il mito

Per gli amanti del cinema, quei folli che si godono ogni piccolo segreto dietro la nascita dei cult del grande schermo, nulla ha più valore di un viaggio dietro le quinte, alla ricerca di curiosità e aneddoti che rendano ancora più intensa la propria passione.

Nell’era della marea di informazioni a portata di click, dove una ricerca su Google può rivelarci tutto quello che cerchiamo, possiamo illuderci che cult cinematografici come Indiana Jones o Star Wars non abbiano più segreti, eppure anche nel mondo digitale ci sono ancora dettagli che sono appannaggio di pochi, testimoni della realizzazione dei nostri film preferiti. J. W. Rinzler è uno di queste persone, un spettatore privilegiato che ha potuto prendere parte in modo diretto a un’era fortunata dalla cinematografia, che gli ha consentito di veder nascere, tra gli altri, Star Wars e Indiana Jones. Una conoscenza invidiabile, che gli ha fornito sufficiente lore da poter scrivere dei stupendi volumi, come Dietro le quinte di Aliens.

Dietro le quinte di Aliens viene pubblicato da saldaPress nella collana Widescreen, nell’anno in cui l’avventura a base di xenomorfi e marines coloniali compie trentacinque anni. Una scelta che vuole omaggiare l’incredibile war movie sci-fi di James Cameron, ma che potremmo vedere anche come un rispettoso saluto a Rinzler, che ci ha lasciato a luglio di quest’anno. Una perdita non solo umana, ma anche storica, che ci priva di un profondo conoscitore del mondo del cinema, dotato di una vis divulgativa impagabile e coinvolgente. Prima di essere un grande ricercatore, Rinzler era parte integrante di questo mondo, che lo ha portato a essere executive editor di Lucas Book, la divisione editoriale dell’impero di George Lucas.

Dietro le quinte di Aliens: segreti e ricordi della produzione di un cult

Una posizione che ha consentito a Rinzler di avere un accesso privilegiato ai segreti del mondo della galassia, lontana lontana e di Indy, celebrati in due volumi di alto profilo come The Making of Star Wars e The Complete Making of Indiana Jones. Una passione, quella di Rinzler, che lo ha spinto ad esplorare il dietro le quinte di altri celebri cult, come Il Pianeta delle Scimmie e, ovviamente, l’universo di Alien. Ne abbiamo avuto un assaggio lo scorso anno con Dietro le quinte di Alien, sempre pubblicato da saldaPress, in cui siamo stati deliziati dalla cura amorevole con cui Rinzler ci ha guidati alla scoperta della creazione di Ridley Scott. E non potevamo chiedere di meglio che accogliere nuovamente il suo invito a seguirlo alla ricerca di curiosità e segreti del secondo capitolo della saga degli xenomorfi, Aliens – Scontro Finale.

Verrebbe da chiedersi se un volume come Dietro le quinte di Aliens abbia ancora una validità, oggi che tutto è a portata di click, come dicevamo prima. Credo che sia propria questa accessibilità sfrenata che rende ancora più importante questa tipologia di prodotti, frutto di un lavoro minuzioso di ricerca, di quella vecchio stampo, fatta di scartoffie da leggere, di colloqui e chiacchierate interminabili con attori e registi. Concentrandosi su cult con qualche decennio sulle spalle, Rinzler non ha avuto a disposizione archivi digitali su cui fare ricerche, ma ha lavorato alla vecchia maniera, una dinamica più coinvolgente ed emotiva, più umana. Un modus operandi che ha consentito allo scrittore di arrivare alle fonti dirette, a chi ha partecipato attivamente a queste produzioni, consentendogli di accedere a una miniera di aneddoti e ricordi che difficilmente si possono trovare online.

La sola parte testuale di Dietro le quinte di Aliens è una testimonianza della professionalità di Rinzler, del suo intento divulgativo che scaturisce da una viva passione. Il percorso in cui veniamo guidati, infatti, segue un iter ragionato, che parte dalla presentazione del regista, James Cameron, una scelta arguta che mira a fornire al lettore, appassionato della saga o semplice curioso, una serie di strumenti cognitivi con cui comprendere al meglio Aliens – Scontro Finale.

Su internet troverete sicuramente la storia di come Cameron concepì Terminator dopo un incubo notturno, ma nessuno ha spiegato con la precisione di Rinzler la genesi dell’incubo, cogliendo i tratti essenziali della personalità del regista che sarebbero poi divenuti focali nella realizzazione di Aliens. Con una felice intuizione, narrativa e grafica, Rinzler accompagna la crescita autoriale di Cameron con l’evolversi del seguito del primo Alien, un parallelo che viene sviluppato tramite testimonianze dirette e ricostruzione della lunga gestazione della seconda avventura di Ellen Ripley.

Rinzler aveva il dono di saper costruire una traccia che, apparentemente complessa, si rivela infine un percorso culturale affascinante, che crea un fil rouge che unisce I Magnifici Sette ad Aliens – Scontro finale, reso vivido e avvincente dall’identificazione di identità narrative comuni, che vengono spiegate nella loro evoluzione con la presenza di estratti delle diverse stesure della sceneggiatura. Una scansione temporale della lavorazione di Aliens – Scontro finale che trova in Rinzler un narratore attento, conscio di quali aspetti approfondire e quali invece trattare in modo più conciso.

Immagini e testimonianze della nascita di un cult

La ricerca di testimonianze orali e l’accesso a materiali di lavorazione diventano le colonne di un volume impeccabile, ricco di aneddoti che stupiscono anche i più fedeli fan del lavoro di Cameron e della saga di Alien. Ad accompagnare gli scritti di Rinzler, come in occasione di Dietro le quinte di Alien, è un ricco corredo fotografico, con materiale dell’epoca che mostra i bozzetti originali e le ciano dei mezzi e delle strutture.

Ogni elemento di Dietro le quinte di Aliens contribuisce al racconto evolutivo di questo cult della fantascienza, che Rinzler divide in capitoli legati ai diversi archi temporali della lavorazione della pellicola. Il lettore viene colto di sorpresa, durante la lettura, da un impianto grafico che valorizza queste preziose testimonianze, come la ricca sezione in cui viene mostrato l’evoluzione della dotazione militare dei marines, compresa una doppia pagina dedicata alle diverse fasi di sviluppo del mezzo da trasporto, l’APC.

Una possibilità ottenibile grazie a un formato che premia una visione orizzontale, un widescreen come è stata profeticamente questa collana di saldaPress. Un modulo che premia l’accostamento tra testo e immagini, consentendo l’inserimento di trafiletti e una gestione grafica dell’impaginazione che contribuisce a creare una traccia di lettura che ci accompagna per le 300 ricche pagine del volume.

saldaPress, come in occasione di Dietro le quinte di Aliens, mostra di volere dare a questo eccellente lavoro una cura certosina, utilizzando materiali di pregio, con un’edizione solida, di facile fruizione e impreziosita da una copertina su cui troneggia una decisa Sigourney Weaver, con uno sguardo adamantino che ci incarna perfettamente il motto di Aliens – Scontro Finale: this time it’s war!