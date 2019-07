Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, trailer e poster del nuovo film

Toei Animation presenta trailer, poster e data di lancio di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, quello che potrebbe essere l'ultimo film della serie.

I fan di Digimon l’anno prossimo torneranno ad emozionarsi con un nuovo film d’animazione in arrivo nei cinema, che non solo celebrerà l’anniversario dei 20 anni della serie, ma anche il canto di cigno per Tai ed Agumon.

Presentato all’Anime Expo di Los Angeles, il nuovo film si intitolerà Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, e si ambienterà 11 anni dopo la serie animata originale gli eventi delle prime due serie Digimon: Adventure e Digimon Adventure: 02.

Benché si sappia ancora poco nulla sulla trama degli eventi della pellicola, la campagna pubblicitaria gioca molto sull’effetto nostalgia, e sembrerebbe che quest’avventura potrebbe rivelarsi l’ultima che i due vivrebbero insieme. Se nel poster vediamo Tai ed Agumon allontanarsi tenendosi per mano (e zampa) con in sovrimpressione le tagline “Noi resteremo sempre insieme” e “Cammineremo con i Digimon, incontro a tutti i bambini” affiancato da un’illustrazione con il primo incontro dei due protagonisti, nel primo teaser trailer Agumon chiede al ragazzo se quando lui sarà diventato un adulto, non passeranno più del tempo insieme, ma il ragazzo rincuora il suo digimon dicendogli che rimarranno sempre insieme, nonostante una scritta a schermo presenta gli eventi del film come la loro ultima avventura. Nonostante non si faccia alcun riferimento agli altri personaggi, il cast storico di Digiprescelti sarà presente con un aspetto più maturo, infatti alcuni dei protagonisti avranno 22 anni.

L’ultima volta che avevamo il cast al gran completo, risale al 2015, quando per celebrare l’anniversario dei quindici anni della serie vennero realizzati sei lungometraggi animati appartenenti alla serie Digimon Adventure: Tri. Lo staff del film pesca a piene mani dalle produzioni storiche: Katsuyoshi Nakatsuru ed Hiromi Seki torneranno rispettivamente a curare il character design dei personaggi umani e dei digimon, Hiromi Seki sarà produttore esecutivo e Tomohisa Taguchi ricoprirà il ruolo di regista.

Il film uscirà nei cinema giapponesi il 21 febbraio 2020, non è ancora stata annunciata una release italiana.