Discworld: in arrivo una nuova serie tv

Narrativia, lo studio di produzioni fondato da Sir Terry Pratchett nel 2012, ha stretto un accordo esclusivo con Motive Pictures e Endeavor Content per lo sviluppo di una serie tv adattamento dei romanzi basati sulla serie Discworld.

L’accordo per l’adattamento dei celebri romanzi è stato firmato da Rob Wilkins di Narrativia, Simon Maxwell di Motive Pictures. I soggetti coinvolti hanno dichiarato che l’adattamento televisivo di Discworld sarà “assolutamente fedele” nei confronti del materiale originale. Al momento non è stato ancora divulgato da quale dei molti romanzi di Pratchett sarà tratta la serie tv.

Per Rob Wilkins di Narrativia i libri del Mondo Disco sono fonte di gioia per milioni di lettori in tutto il mondo, per via dello stile brillante e distintivo di Pratchett. La serie tv sarà in grado di di portare in vita con cura il suo mondo immaginifico nel modo più rispettoso possibile.

A questa dichiarazione Simon Maxwell, CEO di Motive Pictures, ha aggiunto che i libri di Discworld sono ritenuti un vero e proprio tesoro nazionale e che questa nuova collaborazione è qualcosa di eccitante perché permetterà di creare qualcosa che sarà amato dal pubblico di tutto il mondo, sia dagli appassionati dell’opera che da chi si avvicinerà ad essa con la nuova serie tv.

Discworld, o Mondo Disco in italiano, è una serie di romanzi che non ha certo bisogno di presentazioni. Le avventure fantasy comiche del prolifico autore britannico, scomparso nel 2015, hanno venduto globalmente più di 100 milioni di copie e si compongono di un totale di 40 romanzi, animati dalle gesta di alcuni tra i personaggi più memorabili della letteratura moderna.

In Italia i romanzi del Mondo Disco sono stati pubblicati in parte da TEA, Salani e Mondadori e tra i più amati della serie possiamo ricordare, tra gli altri, Il colore della magia, Morty l’apprendista e A me le guardie!.Per il Discworld non si tratta comunque del primo adattamento per la televisione, infatti in passato sono stati realizzati gli adattamenti di diversi romanzi, tra cui possiamo citare Hogfather, The Colour of Magic, Going Postal e The Watch (attualmente ancora in fase di lavorazione).