Per tutto il 2023 Disney celebrerà i suoi 100 anni di attività. Nel corso dell’evento Disney 100 Debut è stato dato l’elenco delle attività previste per il 2023.

Disney: tutti gli eventi del 2023 per celebrare i cento anni di attività

Il 16 ottobre 2023 ricorrerà il 100° Anniversario dal giorno in cui Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney per la prima volta, portando meraviglia nella vita di milioni di persone. Disney celebrerà le storie e i personaggi dei suoi primi 100 anni per tutto il 2023.

L’annuncio delle attività per Disney100 si è tenuto a Londra nel corso dell’evento Disney 100 Debut a cui hanno partecipato diversi ospiti internazionali come Emma Willis, Jess Wright e la cantante Rachel Stevens che hanno potuto assistere, tra le varie esibizioni, anche a performance live di Disneyland Paris e del cast de Il Re Leone. Sono anche state annunciate una serie di esperienze esclusive, mostre, concerti e una linea di nuovi prodotti dedicati in arrivo il prossimo anno in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Disney 100: le celebrazioni

Tra le attività che si succederanno per tutto il 2023 troveremo:

Disney100: The Concert Disney sarà in tournée in Europa con la Hollywood Sound Orchestra , per dare vita a Disney100 con una serie di concerti che ripercorreranno le musiche più iconiche della storia Disney. Il tour proporrà canzoni tratte da film come La Bella e la Bestia, Mary Poppins ed Encanto , oltre a brani tratti dai mondi Pixar, Star Wars e Marvel . L’esperienza multimediale dal vivo includerà la proiezione di alcune scene leggendarie dei film, accompagnate da performance dal vivo di artisti solisti e dell’orchestra. Il tour europeo avrà inizio il 13 aprile a Kiel (Germania), proseguirà con altre 16 date in Germania, Svizzera e Austria e farà tappa anche a La Defense Arena di Parigi l’11 e il 12 novembre. Prossimamente verranno annunciate anche molte altre date!

Disney 100: le nuove collezioni

I 100 anni di Disney saranno celebrati anche attraverso nuove collezioni di prodotti, tra cui:

La linea Platinum Collection Disney100 prossimamente disponibile su shopDisney.it, che include uno speciale cappello e cerchietto con le iconiche orecchie targati Disney100. Maggiori dettagli su questa collezione verranno svelati nei prossimi mesi.

prossimamente disponibile su shopDisney.it, che include uno speciale cappello e cerchietto con le iconiche orecchie targati Disney100. Maggiori dettagli su questa collezione verranno svelati nei prossimi mesi. La Disney100 Decades Collection includerà tanti prodotti ispirati alle storie classiche e varie epoche della storia Disney. A partire dalla linea dedicata al classico degli Anni Venti Steambot Willie, disponibile su shopDisney.it dall’inizio del 2023, la Disney100 Decades Collection celebrerà le varie decadi Disney e le loro storie più amate, da Biancaneve degli Anni Trenta a Pinocchio degli Anni Quaranta e tanto altro ancora.

Nicole Morse, Vice President Brand and Franchise Marketing Strategy, Disney EMEA, ha dichiarato:

Chiunque abbia mai visto l’espressione dei bimbi illuminarsi mentre guardano Frozen o incontrano Buzz Lightyear nel mondo reale può comprendere appieno la Magia che celebriamo oggi. Da 100 anni Disney ha il privilegio di portare storie e personaggi nelle vite di tutti noi, regalando gioia ai fan di tutto il mondo. Questa serata è il modo migliore per dare inizio alle celebrazioni per il 100° Anniversario, inaugurando così il secondo secolo di Magia. Siamo infinitamente grati a tutti i nostri fan e non vediamo l’ora di coinvolgerli in tutte le esperienze Disney100 che avranno luogo nell’area EMEA.

Disney 100 a Disneyland Paris

Dopo i festeggiamenti per il 30° anniversario di Disneyland Paris, Disney100 coinvolgerà anche l’iconico resort. Qui le celebrazioni prenderanno il via con un momento esclusivo durante i festeggiamenti di Capodanno e continueranno con un anno ricco di sorprese. Il 16 ottobre 2023, data esatta del Centenario, gli ospiti potranno partecipare a un programma di intrattenimento unico: performance live dei diversi Personaggi Disney e attività esclusive durante l’intero arco della giornata. Dopo il 16 ottobre, tante altre attività inedite sono previste a Disneyland Paris per le celebrazioni Disney100. I biglietti per il party di Capodanno e per il 16 ottobre 2023 sono disponibili su www.disneylandparis.com.

Disney 100: share the wonder

Per celebrare Disney100, nel 2023 Disney incoraggerà i fans a condividere i propri momenti Disney preferiti sui social media usando #ShareTheWonder e #Disney100. Nel corso dei suoi primi 100 anni di storia, Disney ha portato Magia ovunque. A partire dal ricco patrimonio culturale di storytelling, che include la creazione del primo corto animato con audio sincronizzato nel 1928, Steamboat Willie, e il primo lungometraggio animato, con il debutto di Biancaneve e i Sette Nani, nel 1939, fino all’apertura di Disneyland che ha permesso ai fan di tutto il mondo di immergersi nella Magia.

L’offerta di Disney+