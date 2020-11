Disney e Marvel – ondata di licenziamenti

Deadline riporta che nella giornata di ieri Disney ha effettuato una corposa ondata di licenziamenti che coinvolgono anche sussidiarie come Marvel, ESPN e Searchlight Pictures. Nello specifico il personale licenziato dal network sportivo si aggirerebbe intorno alle 100 unita mentre più contenuti per il momento il conteggio in seno alla Searchlight Pictures che si aggira intorno alla decina di unità.

Nei prossimi giorni però sembrano essere previsti nuovi licenziamenti soprattutto nel comparto dei parchi divertimenti e in quello teatrale. Entrambi i settori sono stati durante colpiti dalle misure necessarie ad arginare la pandemia di Coronavirus. Si tratta della seconda ondata di licenziamento dopo quella di aprile in casa Disney.

Diverso il discorso in casa Marvel dove sono state due le figure chiave che purtroppo hanno perso la loro posizione.

Si tratta di John Nee (publisher) ovvero colui che aveva portato sotto l’egida Marvel franchise come League of Legends e Warhammer. Nee aveva fondato Cryptozoic Entertainment ed è stato un VP DC Comics/Warner Bros. oltre che CEO dell’etichetta Wildstorm quando questa venne acquisita proprio da DC.

L’altro licenziamento è quello di Judy Stephens, produttrice e conduttrice di alcuni format di successo come il podcast Women Of Marvel e tantissimi altri fra cui Marvel Make Me a Hero, Marvel Becoming, Marvel Quickdraw, This Week in Marvel, The Pull List.

I licenziamenti WarnerMedia

Pochi mesi fa anche WarnerMedia, conglomerato di cui fanno parte DC, Warner Bros., HBO guidato dal colosso delle telecomunicazioni AT&T, aveva fatto numerosi tagli al personale investendo in pieno proprio DC il cui volto era stato radicalmente cambiato a causa del licenziamento di figure chiave come: Mark Doyle, direttore esecutivo della DC Black Label. Altri nomi includono il caporedattore della DC Bob Harras, il vicepresidente delle iniziative editoriali globali e delle strategie digitali Bobbie Chase, Andy Khouri, redattore di DC, Brian Cunningham, redattore senior di storie di DC e Hank Kanalz, SVP Publishing Strategy & Support Service.