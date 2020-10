Tutti gli annunci Panini Comics a Lucca Changes

Si è conclusa pochi minuti fa la conferenza di Panini Comics di Lucca Changes sottotitolata “Tough guys for hard times” in cui l’editore modenese ha presentato tutte le più importanti novità editoriali che vedremo sugli scaffali a partire dai primi mesi del 2021 provenienti dal mercato americano, non legato a Marvel e DC, e i nuovi progetti Made in Italy. Presenti alla conferenza Marco M. Lupoi, Sara Mattioli, Enrico Ferraresi e Stefania Simonini e alcuni inaspettati ospiti.

Fra gli annunci spiccano l’arrivo in Italia di nuovi titoli Image e TKO ma anche due nuovi progetti firmati da Leo Ortolani!

Gli annunci Panini Comics a Lucca Changes

Le nuove serie dagli Stati Uniti

Fra le novità Panini Comics provenienti dagli Stati Uniti spiccano nuovi titoli Image Comics e alcune acquisizioni da editori emergenti come TKO e AWA.

Eccovi tutti gli annunci:

The 7 Deadly Sins (TKO)- western esoterico ambientato alla fine del Settecento in uscita a gennaio 2021

(TKO)- western esoterico ambientato alla fine del Settecento in uscita a gennaio 2021 Goodnight Paradise (TKO) di Josh Dysart, Alberto Ponticelli e Giulia Brusco: genere crime/thriller

(TKO) di Josh Dysart, Alberto Ponticelli e Giulia Brusco: genere crime/thriller The Resistance (AWA) di Michael J. Straczynski e Mike Deodato Jr.: serie ambientata nel bel mezzo di una pandemia. Uscita febbraio/marzo 2021.

(AWA) di Michael J. Straczynski e Mike Deodato Jr.: serie ambientata nel bel mezzo di una pandemia. Uscita febbraio/marzo 2021. Sea of Stars (Image Comics) di Jason Aaron, Denni Hallum, Stephen Green e Rico Renzi – Un padre single con suo figlio al seguito, mentre esplorano la galassia, si perdono. Inizia la ricerca del padre nei meandri dell’universo. Uscita primavera 2021.

The Boys – in arrivo il romanzo

in arrivo il romanzo The Weather Man (Image Comics) di Jody Leftop, Nathan Fox e Dave Stewart. Un metereologo su Marte ha un’amnesia sulla sua vita e sul suo lavoro e viene accusato di aver commesso un attentato. Uscita: febbraio 2021.

(Image Comics) di Jody Leftop, Nathan Fox e Dave Stewart. Un metereologo su Marte ha un’amnesia sulla sua vita e sul suo lavoro e viene accusato di aver commesso un attentato. Uscita: febbraio 2021. Ice Cream Man (Image Comics) di W. Maxwell Prince, Martìn Morazzo e Chris O’Halloran. Antologia horror con protagonista un gelataio un po’ inquietante. Uscita:

(Image Comics) di W. Maxwell Prince, Martìn Morazzo e Chris O’Halloran. Antologia horror con protagonista un gelataio un po’ inquietante. Uscita: Cinema Purgatorio – Due volumi in grande formato dell’antologia di Alan Moore in uscita nel corso del 2021. Il primo di Garth Ennis, il secondo di Kieron Gillen.

Le nuove serie Made in Italy

Attesissimo, ovviamente, gli annunci delle serie Panini Comics degli autori italiani.

Ecco tutte le novità:

Il Grosso di Daniele Daccò e Veronica Ciancarini – Storia “barbarica” a sfondo fantasy. Uscita: marzo 2021

ControNatura Omnibus di Mirka Andolfo – Tutta la serie raccolta in un unico volume di grande formato. Uscita: 14 febbraio 2021.

di Mirka Andolfo – Tutta la serie raccolta in un unico volume di grande formato. Uscita: 14 febbraio 2021. ControNatura vol. 4 e 5 – Sarà un sequel della serie principale e sarà ambientata pochi anni dopo la fine delle vicende del terzo volume. I nuovi volumi saranno scritti da Mirka Andolfo e disegnati da Ivan Bigarella. Uscita: 2021.

Sarà un sequel della serie principale e sarà ambientata pochi anni dopo la fine delle vicende del terzo volume. I nuovi volumi saranno scritti da Mirka Andolfo e disegnati da Ivan Bigarella. Uscita: 2021. Rango di Leo Ortolani – Tutti gli episodi di Rango pubblicati su Rat-Man Gigante saranno raccolti in un unico albo. Uscita: estate 2021.

di Leo Ortolani – Tutti gli episodi di Rango pubblicati su Rat-Man Gigante saranno raccolti in un unico albo. Uscita: estate 2021. Nuova miniserie parodia di Leo Ortolani sugli spaghetti western. Il primo volume della serie sarà Matana.

Le nuove serie dal mondo dei videogames

In arrivo nuove serie a fumetti tratte dai videogames di maggior successo.

Ecco tutte le novità:

Cyberpunk 2077 – Trauma Team (Dark Horse) di Cullen Bunn e Miguel Valderrama. Uscita: primavera 2021.

(Dark Horse) di Cullen Bunn e Miguel Valderrama. Uscita: primavera 2021. Assassin’s Creed: Valhalla – Song of Glory (Dark Horse) di Cavan Scott, Martìn Tunica – È il prequel a fumetti del videogioco in uscita. Uscita: primavera 2021.

The Far Cry Manual – il manuale di gioco di Far Cry 6.

– il manuale di gioco di Far Cry 6. Horizon Zero Dawn (Titan Comics). Serie in 3 volumi dedicato al secondo capitolo del franchise in uscita per Playstation 5.

(Titan Comics). Serie in 3 volumi dedicato al secondo capitolo del franchise in uscita per Playstation 5. The Witcher Volume 5 – Fading Memories. Miniserie di 4 numeri. Uscita: 2021.

Miniserie di 4 numeri. Uscita: 2021. Life is Strange (Titan Comics). In arrivo i volumi 4 e 5 nel 2021.