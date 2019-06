Disney lancia la campagna “Proteggi i leoni africani”

In occasione del nuovo film de Il Re Leone Disney lancia la campagna di conservazione animale Proteggi i leoni africani.

In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del nuovo film Il Re Leone, diretto da Jon Favreau, The Walt Disney Company darà il via ad un’importante campagna globale di sensibilizzazione ambientale.

La campagna prenderà il nome di Proteggi i leoni africani e avrà come obiettivo la protezione e il rinnovamento della popolazione dei grandi felini africani e dei loro habitat.

Per realizzare questo importante obiettivo saranno necessari diversi interventi, che varieranno in base alle diverse regioni, popolazioni locali e habitat coinvolti. La campagna sarà a sostegno diretto di molte organizzazioni operanti in Africa che andranno a lavorare su tre fronti ben distinti: investire denaro per la conservazione della specie in natura, sviluppare campagne di sostegno al ristabilimento della popolazione dei leoni e creare una rete in grado di rafforzare gli sforzi dei vari soggetti coinvolti.

Disney punterà a raggiungere la cifra complessiva di 3 milioni di dollari. Tale cifra servirà per aiutare a raddoppiare la popolazione dei leoni africani entro il 2050.

Disney ha già provveduto a donare 1,5 milioni di dollari a Lion Recovery Fund (LRF) del Wildlife Conservation Network (WCN) e ad altri enti collegati a questi due fondi ambientali, inoltre Disney incoraggerà tutti suoi fan a contribuire a questa causa.

A partire dal 1° luglio 2019 la campagna Proteggi i leoni africani darà l’occasione ai fan di acquistare due peluche, in edizione limitata, di Simba e Nala sul sito shopDisney.it e presso alcuni punti vendita selezionati della catena Disney Store.

La campagna sarà portata avanti su scala globale e prevederà numerose attività, oltre a poter acquistare i due peluche, che coinvolgeranno le varie realtà Disney associate a Il Re Leone.

Sarà possibile partecipare alle attività speciali nel parco a tema Disney’s Animal Kingdom a Walt Disney World, assistendo al musical di Broadway e comprando l’edizione del mese di luglio della rivista specializzata in teatro musicale Playbill e con il libro L’arte e il dietro le quinte de Il Re Leone, pubblicato da Disney Publishing Worldwide.

Se anche voi siete interessati a questa iniziativa o siete alla ricerca di ulteriori informazioni sulla campagna Proteggi i leoni africani, potete visitare il sito ufficiale della campagna.