I felici possessori di una console Sony PlayStation 5 potranno ora godere di una nuova importante feature dedicata all’applicazione Disney Plus. Se anche voi utilizzate la console come media center per fruire dei vostri contenuti video preferiti, questa notizia fa al caso vostro! Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Disney Plus su Sony PlayStation 5

L’applicazione streaming Disney Plus si aggiorna su Sony PlayStation 5 e, già da ora, è in grado di supportare lo streaming video 4K HDR di nuova generazione. Le sorprese non finisco però qui. Infatti, la console permette ora di scaricare i film presenti nel catalogo dell’applicazione streaming Disney Plus in maniera nativa. Tutti gli utenti potranno quindi godere della massima esperienza in termini qualitativi.

Disney Plus

Secondo quanto dichiarato da Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design, Disney Streaming, questo nuovo aggiornamento è solo una delle nuove implementazioni pensate per il potenziamento del servizio.

Nello specifico, Jerrell Jimerson ha dichiarato:

Una parte fondamentale della nostra strategia di espansione globale è andare incontro ai consumatori ovunque si trovino, ed è per questo che siamo entusiasti di potenziare Disney+ per gli utenti di PlayStation 5. La possibilità di supportare lo streaming video 4K HDR sulla piattaforma migliorerà anche l’esperienza di visione per i fan.

La piattaforma streaming Disney Plus

Per poter utilizzare il servizio streaming video su console Sony PlayStation 5 è necessario avere a disposizione una connessione Internet ad alta velocità. Così da poter ottenere il massimo rendimento in termini di qualità di visione. A questo punto sarà sufficiente, qualora l’applicazione non sia già installata, nella sezione contenuti multimediali della console PlayStation5 per effettuare il download. E voi, avete già installato Disney Plus su Sony PlayStation 5?

Vi ricordiamo che su Disney Plus potete trovare un ampio catalogo che spazia dai grandi classici Disney, passando per i franchise di Star Wars e Marvel, fino ai documentari National Geographic.

L’offerta