Disney Sidekicks: in arrivo il gioco degli aiutanti Disney

Spin Master Games ha annunciato Disney Sidekicks, un nuovo gioco da tavolo che metterà al centro della scena i Sidekicks, ovvero gli aiutanti, dei più celebri eroi dei film di animazione Disney.

Dopo il celebrato Disney Villainous di Ravensburger (disponibile per l’acquisto online), un nuovo gioco in scatola sarà pronto a far vivere nuove avventure agli amanti dei classici animati Disney. Questa volta però gli eroi Disney saranno nei guai, in balia dei cattivi Disney e soltanto l’arrivo dei propri aiutanti potrà scongiurare il peggio.

Disney Sidekicks sarà un gioco collaborativo per 2-4 giocatori a partire dagli 8 anni, i quali potranno vestire i panni di personaggi come Timon e Pumbaa, Trilli, Abu, Lumiere e Flora, Fauna e Serenella.

Lo scopo del gioco sarà quello di riuscire a liberare l’eroe, tenuto prigioniero nel castello dei Cattivi. I giocatori dovranno quindi collaborare, per riuscire a farsi largo sul tabellone di gioco e portare a compimento la propria missione. Il viaggio non sarà però scevro da insidie, durante la loro grande avventura gli aiutanti si scontreranno con diversi nemici, salveranno gli abitanti dei villaggi e dovranno trovare gli strumenti necessari per irrompere nel castello in cui l’eroe è tenuto prigioniero.

Ovviamente i giocatori vinceranno la partita a Disney Sidekicks qualora riusciranno nell’impresa di sconfiggere almeno uno dei cattivi. Tra i possibili avversari i giocatori si troveranno a fronteggiare: Capitan Uncino, Gaston, Scar, Jafar e Malefica.

Spin Master Games non ha diffuso molti dettagli circa il regolamento del gioco, tuttavia osservando le foto promozionali è possibile notare che il tabellone non prevede un percorso prestabilito, quindi i giocatori avranno la possibilità di stabilire, di volta in volta, una strategia diversa. Similmente la descrizione ufficiale indica che per vincere la partita basterà sconfiggere almeno uno dei cattivi, questo potrebbe significare che il gioco potrebbe contemplare diversi livelli di difficoltà, in base al numero di cattivi che si intende sconfiggere.

Disney Sidekicks, nella sua edizione inglese, avrà un costo di 29,00 dollari. All’interno della scatola i giocatori troveranno: 12 miniature, 8 ponti, 90 Carte di gioco, 5 Carte Cattivo, 5 Carte Personaggio, 1 fustella con token, 1 dado speciale, 1 componente Castello, il tabellone di gioco e il libretto delle regole.