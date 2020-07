Jovanotti e Zagor: arriva la maglia da ciclismo

Jovanotti non ha mai nascosto la sua passione per i fumetti, in particolare per Zagor, lo Spirito con la Scure della Sergio Bonelli Editore, con la quale è nata una collaborazione che ha già portato alla realizzazione di un albo a fumetti nel quale il celebre cantante incontra l’eroe di Darkwood, e che proseguirà anche nel 2020, con l’arrivo di una maglia pensata per chi pratica ciclismo, di cui parte del ricavato andrà in beneficenza.

All’inizio di quest anno, Lorenzo “Jovanotti” Cherubini ha deciso di effettuare una lunga traversata in bicicletta che l’avrebbe portato a compiere 4000 km tra il Cile e l’Argentina. Così, prima di partire, ha contattato Sportful, l’azienda leader nel settore dell’abbigliamento ciclistico, per realizzare dei capi che potessero accompagnarlo in questa avventura sudamericana.

Inutile dire che le indicazioni erano precisissime: il soggetto doveva essere Zagor, per poter portare sempre con se lo Spirito con la Scure durante tutta la traversata, compiuta nella realizzazione del docu-film “Non voglio cambiare pianeta“, disponibile sulla piattaforma on demand di RaiPlay.

Ovviamente è iniziata la corsa dei fan ciclisti, sia professionisti che amatoriali, per accaparrarsi la stessa maglia indossata dal cantante. Ed è così che Sportful ha deciso di realizzare in edizione limitata la Zagor Jersey, una maglia tecnica a maniche corte, pensata per l’estate, di alta qualità in tessuto multiplo, che garantisce giusti livelli di trasparibilità ed elasticità. Un capo d’abbigliamento che nei suoi dettagli racconta la passione di Jovanotti per Zagor, per il ciclismo e per il viaggio, una maglia dedicata a un personaggio mitico che ha nella pace e nella giustizia la sua ragione di essere.

La Zagor Jersey è disponibile sul sito di Sportful e sullo shop di Sergio Bonelli Editore e parte del ricavato dalla vendita sarà destinato in beneficenza.