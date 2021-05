Diventa anche tu un avatar virtuale con Nina, la nuova creazione di DeNA

Il Giappone da molti anni è diventato la terra degli avatar virtuali che continuano a crescere in popolarità. L’avatar virtuale più famoso è sicuramente la Vocaloid Hatsune Miku, che ha guadagnato una fama tale da essere addirittura nominata portavoce nella lotta contro il Coronavirus. Gli avatar virtuali hanno avuto successo anche su YouTube, con il canale di Kizuna Ai attualmente a quasi 3 milioni di abbonati, e persino Netflix ha il proprio VTuber, la simpaticissima N-ko Mei Kurono, una pecora antropomorfo, ambasciatrice virtuale di Netflix.

Ora, con la nuova tecnologia della compagnia giapponese DeNA, letteralmente chiunque può diventare un simpatico avatar virtuale.

Nina: l’avatar virtuale creato da DeNA

La nuova creazione di DeNA è Nina Nanakoe, un avatar virtuale dai capelli blu raccolti in due code. Il compleanno ufficiale di Nina o “giorno in cui è stata creata” è il 14 gennaio, il che la rende un Capricorno. È alta 147 centimetri e pesa 65 kg.

Ma perché Nina ha riscosso subito un tale successo? Nina può parlare convertendo direttamente la voce dell’utente, che quindi non si deve limitare a scrivere sulla tastiera.

Appena si carica la pagina, Nina si presenta:

“Piacere di conoscerti. Il mio nome è Nina Nanakoe. Convertirò la tua voce usando la tecnologia A.I., quindi fammi sentire come parli”.

Ora non vi resta cliccare su “rec” per parlare con Nina per circa dieci secondi. Datele un momento per convertire il vostro discorso e lei ve lo ripeterà. Nina cambierà anche la sua posa o espressione in base all’emozione del discorso inserito, qualcosa che una volta era considerata una cosa incredibilmente difficile da fare. Una volta che ha finito, vi chiederà di valutare la sua performance, dato che è ancora in fase di sviluppo.

Provate per credere cliccando qui!

Naturalmente i netizen giapponesi hanno avuto molto da dire su Nina Nanakoe e su ciò che potrebbe significare per il futuro della tecnologia degli avatar virtuali:

“Con questo posso fare il mio debutto come una bella VTuber!”

“Si possono fare così tante cose con questo tipo di tecnologia! Sono entusiasta.”

“Spero che in futuro potremo essere un po’ più diversificati con i nostri avatar virtuali, invece di essere tutte belle ragazze.”

“È incredibile quello che si può fare con un semplice browser al giorno d’oggi.”

“L’intonazione di Nina è un po’ strana, ma non vedo l’ora che migliori in futuro.”

Naturalmente Nina è ancora in fase di sviluppo, ma DeNA spera che questo possa portare a un futuro in cui chiunque possa creare il proprio avatar virtuale online con una voce e un aspetto del tutto unici.

