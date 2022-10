Attenzione, questa news potrebbe contenere spoiler se non avete ancora visto il nuovo film con Dwayne Johnson, Black Adam: nel corso della pellicola, fa la sua apparizione in qualità di stregone e difensore dell’oscurità e del caos, Kent Nelson, il Doctor Fate interpretato da Pierce Brosnan. Ecco cosa hanno detto Pierce Brosnan e The Rock, che è anche co-produttore del film, sul fatidico futuro di Doctor Fate all’interno dell’universo cinematografico DC.

Doctor Fate, lo rivedremo ancora dopo Black Adam?

Alla fine di Black Adam, il Doctor Fate usa i suoi poteri per unirsi nella battaglia contro Sabbac. “C’è un momento di accettazione nel suo sguardo, sa che è giunto il suo momento“, ha commentato il regista in merito alla scena. Ma alla fine del film, intuiamo che l’Elmo del Fato sceglie un altro personaggio, suggerendo che il personaggio di Doctor Fate potremo vederlo ancora.

L’elmo sceglie da chi si lascia toccare. E alla fine del film, Nelson lo paragono un po’ come Obi-Wan Kenobi, che si sacrifica nel primo Star Wars e tuttavia appare in ogni Star Wars. Vedremo ancora cosa succede al personaggio.

Secondo Brosnan, il produttore Beau Flynn gli ha detto che “non tutto è come sembra”. E proprio come è capitato al celebre Jedi, è possibile persino che vedremo di nuovo Nelson tornare in qualche modo dall’oltretomba. Brosnan ha commentato così il probabile ritorno di Doctor Fate:

Penso che sia fattibile. Onestamente non ho idea di dove andrà a parare la storia. So solo di essere molto orgoglioso del lavoro svolto nel ruolo di Dr. Fate e di essere onorato di far parte del mondo dei fumetti DC.

I fan che si sono già rivolti sui social per chiedere un film di Doctor Fate interpretato da Pierce Brosnan, hanno ricevuto questa risposta da parte di Dwayne Johnson: “Anche io adoro come personaggio Doctor Fate, è uno dei miei preferiti e lo vedrete di nuovo senz’altro. Lo prometto“.