Doctor Strange in the Multiverse of Madness: alla regia ci saranno due registi horror?

Il recente abbandono da parte di Scott Derrickson alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha portato la Marvel a cercare assolutamente un sostituto, o meglio due. Pare infatti che il testimone potrebbe passare a due registi horror.

Alcuni giorni fa, come un fulmine a ciel sereno, Scott Derrickson ha abbandonato la regia del nuovo film Marvel per alcune divergenze creative. Non si conoscono i piani futuri del regista e del suo collaboratore e sceneggiatore C. Robert Cargill e pertanto, alle numerose critiche da parte dei fan, hanno risposto scherzosamente che dirigeranno Cats 2.

So I guess it's safe to announce that @scottderrickson and my next film CATS 2: THE FURRENING is being moved up and should be shooting soon. — C. Robert Cargill (@Massawyrm) January 10, 2020

Al di là della battuta, We Got this Covered, citando fonti anonime, ha anticipato i due nomi presenti sul podio dei possibili sostituti e sarebbero Mike Flanagan e Jennifer Kent. Il primo è divenuto celebre per la serie tv di successo Hill House, mentre la seconda è famosa per aver diretto Babadook e il controverso horror psicologico The Nightingale.

In ogni caso, considerando che lo stesso Derrickson aveva anticipato che nel sequel ci sarebbero stati alcuni elementi horror, sebbene il film non sarà un vero e proprio horror, la scelta dei due registi non sarebbe del tutto strana. Non ci resta che attendere ulteriori novità future e magari qualche conferma.