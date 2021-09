Doctor Who: Russell T Davies torna come showrunner al posto di Chris Chibnall

Russell T Davies, già alla guida della serie di Doctor Who dal 2005 al 2009, ritorna di nuovo nella produzione per celebrare il 60° anniversario del franchise previsto per il 2023 e anche delle serie successive che verranno prodotti da BBC e Bad Wolf.

Il ritorno di Russell T Davies

“Mentre il 13° Dottore si prepara a imbarcarsi in nuove e straordinarie avventure, i venti del cambiamento stanno soffiando… portando con sé novità per deliziare i fan di Doctor Who in tutto il mondo.”

Queste le parole di Piers Wenger, responsabile delle serie drammatiche di BBC mentre elogia il ritorno di Russell T Davies.

Il pluripremiato Russell T Davies quindi, riprende ancora una volta il controllo del TARDIS come prossimo showrunner di Doctor Who, succedendo a Chris Chibnall che lascia il timone con queste parole:

“Vedere uno dei diamanti tra gli sceneggiatori britannici tornare a casa è monumentalmente eccitante e adatto al fatto che avverrà in occasione del sessantesimo anniversario di Doctor Who. Russell ha costruito il testimone che sta per ritornare nelle sue mani; Doctor Who, la BBC, il settore televisivo in Galles e, siamo onesti, chiunque in tutto il mondo, hanno così tanti motivi per essere davvero eccitato per quello che accadrà.”

Russell T Davies, grazie alla sua partecipazione in Doctor Who nel 2005 e alla sua interpretazione di Christopher Eccleston e David Tennant, rispettivamente il Nono e il Decimo Dottore, ha il merito di aver trasformato lo show in un fenomeno globale nonché in uno dei più grandi successi televisivi. Doctor Who ha registrato grazie a lui un’impennata di popolarità godendo di enormi consensi e successo. Senza contare che è stato per merito di Russell T Davies che sono stati realizzati le due serie spin-off, Torchwood e Le avventure di Sarah Jane.

Che il ritorno di Russell T Davies possa significare nuove ed eccitanti sorprese per i fan, magari anche il ritorno di Christopher Eccleston e David Tennant? Vi ricordiamo che la tredicesima stagione di Doctor Who è prevista per arrivare sulla BBC entro il 2021. In attesa vi consigliamo di recuperare le precedenti stagioni su Amazon!