Doctor Who torna su Rai 4

Attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Rai 4 ha annunciato il ritorno del mitico Doctor Who nel suo palinsesto.

Si ripartirà dalla Stagione 7 quella con protagonista l’Undicesimo Dottore interpretato da Matt Smith e i companion Amy Pond, interpretata dalla bellissima Karen Gillan futura protagonista nei film Marvel, e Rory Williams, interpretato da Arthur Darvil.

L’appuntamento è fissato dal 7 maggio prossimo tutti i giorni alle 16 su Rai 4 – canale 21 del digitale terrestre.

Il messaggio che accompagna il ritorno del Doctor Who in chiaro non lascia adito a molte interpretazioni e fa sicuramente presagire l’arrivo in Italia della attesissima Stagione 12 appena conclusasi nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Ripartiamo dalla stagione 7 di Doctor Who, quella con l’Eleventh Doctor di Matt Smith, fino ad arrivare alla stagione numero… ne riparleremo a breve… ?? GERONIMOOOOOOO!!!!

Non ci resta quindi che attendere l’annuncio ufficiale!

Doctor Who è una serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963. Ha per protagonista un Signore del Tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, dalle sembianze umane che si fa chiamare semplicemente Il Dottore. Il Dottore esplora l’universo a bordo del TARDIS, una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso il cosiddetto vortice del tempo. L’aspetto esterno del TARDIS è quello di una cabina blu della polizia inglese, comunemente visibile in Gran Bretagna negli anni sessanta, quando la serie fu trasmessa per la prima volta. Il Dottore è quasi sempre accompagnato da dei compagni di viaggio terrestri, insieme ai quali affronta nemici, salva intere civiltà e aiuta chi è in difficoltà. Uno strumento (pseudo-)scientifico ampiamente utilizzato dal Dottore è il cacciavite sonico.

Nel 1989 il programma venne chiuso e nel 1996 ci fu un tentativo, infruttuoso, di far ripartire la serie tramite un episodio pilota sotto forma di film per la televisione. Nel 2005, lo sceneggiatore Russell T Davies ripropose la serie con successo, producendola a Cardiff tramite la BBC Wales.

La serie, con i suoi 56 anni di programmazione (continuativa dal 1963 al 1989 e ripresa nel 2005) e più di 800 episodi (realizzati a colori a partire dal 1970) detiene il record di serie televisiva di fantascienza più longeva al mondo e di maggior successo in termini di ascolti televisivi, vendite di libri e DVD e traffico su iTunes.