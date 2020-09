Doom Patrol rinnovata per una terza stagione

La seconda giornata del DC FanDome che è andata in onda ieri si è aperta con l’annuncio del rinnovo di Doom Patrol per una terza stagione che debutterà in esclusiva su HBO Max in un imprecisato momento del 2021.

Eccovi il teaser di annuncio:

Il produttore esecutivo Jeremy Carver ha ringraziato Berlanti Productions, Warner Bros. Television, DC UNIVERSE e HBO Max a nome del cast, della crew e degli sceneggiatori per l’opportunità di tornare per una nuova stagione alla Doom Manor.

Sarah Aubrey, HBO Max Head of Original Content, ha invece sottolineato come una serie con una fanbase così solida e appassionata è salita subito nelle preferenze delle serie HBO Originals sulla piattaforma e che quindi fosse naturale rinnovarla per una nuova stagione che le permettesse di continuare a raccontare in maniera unica il percorso di questi personaggi apprezzatissimi da pubblico e critica.

Doom Patrol

La serie, basata sull’omonimo gruppo di riluttanti eroi creato per la DC da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963 e divenuto popolare alla fine degli anni ’80 grazie alla gestione di Grant Morrison, è arrivata in Italia su Amazon Prime Video.

Doom Patrol Stagione 2 arriverà sulla piattaforma il prossimo 28 settembre.

Alla fine della prima stagione era stata introdotta Dorothy, la figlia del Capo aka Niles Caulder, intorno alla quale ruoterà la trama principale di Doom Patrol Stagione 2 e di cui ha parlato lo showrunner e produttore Jeremy Carver dicendo che Dorothy sarà a tutti gli effetti un nuovo membro della squadra e che in quanto tale minerà i precari equilibri a causa dei suoi imprevedibili poteri e della sua condizione instabile. La sua parte umana è tenera ma i suoi poteri sono devastanti e Niles dovrà trovare il modo di proteggere il mondo da Dorothy.

Doom Patrol Stagione 2 è prodotta e sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns, Sarah Schecter e Jeremy Carver. Nel cast compaiono Brendan Fraser (Cliff Steele), Matt Bomer (Larry Trainor), Diana Guerrero (Crazy Jane), Alan Tudyk (Mr. Nobody), April Bowlby (Rita Farr), Joivan Wade (Vic Stone/Cyborg) e Timothy Dalton (Niles Caulde).

Eccovi la sinossi della serie: