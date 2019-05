Dopo ”Avengers: Endgame” su Disney+ arriva ”Falcon & Winter Soldier”: ne parla Sebastian Stan

Disney ha sicuramente in sembro progetti molto ambiziosi per la sua nuova piattaforma di streaming, soprattutto per il mondo il Marvel. Dopo Avengers: Endgame, primo film in assoluto ad aver incassato oltre 1 miliardo di dollari nel corso del weekend del debutto nelle sale cinematografiche, dovrebbero infatti arrivare svariate nuove proposte a tema super eroi sulla piattaforma Disney+. Walt Disney Studios pare abbia confermato l’arrivo della serie TV Falcon & Winter Soldier, la quale sarà focalizzata principalmente sui due omonimi personaggi dell’universo Marvel. Vedremo quindi il ritorno di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/Falcon e Sebastian Stan che interpreterà Bucky/Soldato d’inverno.

Durante una recente conferenza, Sebastian Stan ha fornito alcune brevi informazioni sulla serie, spiegando che molto probabilmente già dal mese di ottobre prossimo partiranno le riprese. L’attore, in un secondo momento, ha fornito alcuni chiarimenti e novità in merito all’evoluzione del suo personaggio, affermando:

“Penso che per Bucky sia giunto il momento di avere una sua identità al di fuori delle circostanze in cui lo abbiamo incontrato. Quindi non so, potrebbe succedere di tutto, potrebbe avere un appuntamento… Non so, il mondo è spaventoso. Non so proprio come si comporterà. Non riesco a vederlo con un iPhone…avrà molto a che fare con il personaggio di Anthony [Falcon]”.