Dorohedoro diventa un anime: trailer, poster e doppiatori

Dorohedoro, il manga sci-fi horror di Q Hayashida pubblicato in Italia da Planet Manga, diventa un anime, ecco trailer, poster e doppiatori.

Il sito ufficiale dell’adattamento anime di Dorohedoro, l’omonimo manga scritto e disegnato da Q Hayashida si mostra con un trailer, un poster promozionale e i doppiatori giapponesi dei protagonisti.

Il manga fantascientifico ha debuttato sulla rivista mensile Ikki di Shogakukan nel 1999. Quando il mensile terminò la serializzazione nel 2014, la serie è passata alla sua rivista sostitutiva, Hibana, e successivamente alla rivista mensile Shonen Sunday, quando Hibana cessò a sua volta la pubblicazione nel 2017, terminando l’ottobre del 2018 per un totale di 23 volumi. La storia ha inizio in una tetra città conosciuta come Hole, dove un clan di Stregoni ha strappato le persone dalle strade per usarle come cavie per atroci “esperimenti” nelle arti oscure. In un vicolo buio, Nikaido trovò Caiman, un uomo con la testa di rettile e un grave caso di amnesia. Per riacquistare i propri ricordi, annullare l’incantesimo e tornare alla normalità, i due stanno cacciando e uccidendo tutti gli Stregoni che incontrano sul loro cammino, sperando prima o poi uccideranno quello giusto. Ma quando En, il capo Stregone, riceve la notizia di un uomo lucertola che massacra il suo esercito, manda un gruppo di “Addetti alle Pulizie” ad Hole, innescando una sanguinolenta guerra tra due mondi.

L’anime esordirà la mezzanotte del 13 gennaio su Tokyo MX, ma prima del suo arrivo in TV verrà lanciato in Giappone su Netflix. Yuichiro Hayashi (Garo, Garo: Divine Flame, Kakegurui) dirigerà l’anime per MAPPA, Hiroshi Seko (Banana Fish, Mob Psycho 100, Vinland Saga) si occuperà della composizione della serie, Tomohiro Kishi (91 Days, Garo -Vanishing Line-) si occuperà del character design dei personaggi, mentre [K] NoW_NAME (Sakura Quest, Fairy gone) comporrà la colonna sonora. Il cast di doppiatori è invece composto da: Wataru Takagi (Caiman), Reina Kondo (Nikaidō), Yu Kobayashi (Noi), Yoshimasa Hosoya (Shin), Kengo Takanashi (Fujita), Kenyuu Horiuchi (En), Miyu Tomita (Ebisu), Hisao Egawa (Vaux) e Mitsuhiro Ichiki (Kasukabe).

In Italia il manga di Dorohedoro è pubblicato da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga, non è invece emersa ancora alcuna informazione riguardo la serie animata in Italia.