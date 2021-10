Dove vedere Atalanta – Milan in TV e streaming

Dopo le gare europee di UEFA Champions League, è pronta a partire anche la settima giornata del campionato di Serie A TIM. Una delle partite più interessanti, che tra l’altro chiuderà la giornata, è Atalanta – Milan di domenica 3 ottobre 2021 alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Le due squadre hanno dimostrato di aver iniziato la nuova stagione con il botto. Il Milan, allenato da Stefano Pioli, conta ben 16 punti in classifica e nessuna sconfitta quindi farà di tutto per portare avanti questi ottimi risultati continuando il sogno scudetto. L’Atalanta di Gian Paolo Gasperini, invece, è reduce dal pareggio contro l’Inter, ma si trova settimo in campionato con una sola sconfitta contro la Fiorentina.

Dove vedere la partita?

Il grande match di Bergamo tra Atalanta e Milan si giocherà, quindi, domenica 3 ottobre alle 0re 20:45 e verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. La partita Si può vedere sia in tv sfruttando una moderna Smart TV o collegando a una qualsiasi televisione delle console di gioco come PlayStation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple Tv Box o DAZN Tv Box. Il derby sarà trasmesso anche in streaming collegandosi al sito ufficiale di DAZN oppure scaricando l’applicazione su smartphone, tablet o laptop.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Gasperini deve fare i conti con l’infortunio di Palomino, uscito dalla sfida contro l’Inter per un problema muscolare. Ancora out Muriel, davanti non si toccano Malinovskyi e Duvan Zapata. Zappacosta ancora avanti su Maehle che dovrebbe essere al centrocampo insieme a De Roon, Freuler e Gosens.

Pioli, invece, deve ancora fare a meno di Ibrahimovic e davanti è ballottaggio tra Giroud e Rebic, col croato favorito. Pronto al rientro a destra Calabria insieme a Tomori, Romagnoli ed Hernandez. Al centrocampo abbastanza certi Tonali e Kessie, mentre sulla trequarti spazio per Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.