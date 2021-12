Dove vedere Atalanta – Villarreal in TV e streaming

Atalanta – Villarreal si giocherà mercoledì 8 dicembre 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 21:00. La partita potrà essere vista su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky, NOW o Mediaset Infinity. L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora). Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Atalanta-Villarreal per Amazon Prime Video. Il commento tecnico della gara sarà affidato a Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni l’Atalanta potrebbe presentarsi con un modulo 3-4-2-1 con Zapata unica punta d’attacco davanti a Pasalic e Malinovskyi. Al centrocampo spazio per Zappacosta, de Roon, Freuler e Maehle mentre in difesa sicuramente vi saranno Toloi, Demiral e Palomino.

Unai Emery disegnerà il suo Villarreal con un probabile 4-4-2 nel quale Pino e Danjuma dovrebbero andare a formare il duo d’attacco. Trigueros, Parejo, Capoue e Gomez, invece potrebbero coprire il centrocampo mentre Foyth, Albiol, Torres e Pedraza saranno il muro difensivo.