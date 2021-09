Dove vedere Atalanta – Young Boys in TV e streaming

Dopo il pareggio all’esordio contro il Villarreal in UEFA Champions League, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è alla ricerca dei suoi primi tre punti contro lo Young Boys. La partita si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo il 29 settembre 2021 alle ore 18:45.

L’Atalanta è reduce da un ottimo pareggio in campionato contro l’Inter, ma per quanto riguarda la Champions League la prima partita contro il Villarreal si è conclusa 2 a 2 grazie alle reti di Freuler e Gosens. Gli Young Boys, invece, hanno guadagnato i loro primi tre punti nel torneo europeo per club in rimonta contro il favorito Manchester United di Cristiano Ronaldo. Entrambe le squadre, quindi, faranno di tutto per guadagnare i tre punti che potrebbero portarli avanti nel girone.

Dove vedere la partita?

Atalanta-Young Boys si giocherà mercoledì 29 settembre 2021 al Gewiss Stadium di Bergamo con il fischio d’inizio fissato per le ore 18:45. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso il match sarà disponibile sia in diretta satellitare tramite Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite), sia in streaming tramite i servizi NOW e SkyGo presenti su Smart Tv, console (Xbox e PlayStation), dispositivi smart (Amazon Fire Tv Stick, Apple Tv Box, Google Chromecast e simili) smartphone, tablet, PC e laptop.

Per quanto riguarda Infinity+ il servizio è disponibile solo in streaming nei sopracitati dispositivi che sono compatibili con l’omonima applicazione. La telecronata di Sky è affidata a Federico Zancan, con Giancarlo Marocchi al commento tecnico. Per quanto riguarda Mediaset la partita sarà commentata da Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Possibili formazioni

La possibile formazione dell’Atalanta vede un probabile modulo 3-4-2-1 con Zapata come unica punta al posto di Murial ancora bloccato dall’infortunio. Sulla trequarti dovrebbero esserci Pessina e Malinovskyi, mentre al centrocampo spazio per Zappacosta, de Roon, Freuler e Gosens. Il tridente difensivo potrebbe essere composto da Toloi, Demiral e Palomino.

La squadra svizzera degli Young Boys sarebbe, invece, pronta a confermare l’undici che ha battuto lo United, quindi con il modulo 4-2-3-1 con Elia unica punta d’attacco. Sulla trequarti dovrebbe esserci il tridente composto da Fassnacht, Aebischer e Moumi. In mediana largo al duo Martins Pereira e Sierro, mentre in difesa potrebbe spiccare il quartetto composto da Hefti, Camara, Lauper e Garcia.