Arriva la 32esima giornata di Serie A TIM e con essa l’attesa partita Cagliari – Juventus di sabato 9 aprile 2022 all’Unipol Domus di Cagliari con il calcio di inizio fissato alle ore 20:45.

Il Cagliari si trova costretto a dover fare punti se non vuole rischiare la retrocessione soprattutto dopo la pesantissima sconfitta in casa dell’Udinese con il risultato di 5 a 1. L’avversario, tuttavia, è tutt’altro che semplice poiché la squadra di Massimiliano Allegri, già normalmente combattiva, lo sarà ancora di più dopo la sconfitta ricca di critiche in casa contro l’Inter. Un match talmente beffardo che oltre alla sconfitta vede i bianconeri ufficialmente fuori dalla corsa Scudetto.

Dove vedere la partita?

Cagliari – Juventus, quindi, è in programma nella serata di sabato 9 aprile 2022 all’Unipol Domus di Cagliari con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Per quanto riguarda DAZN, la telecronaca sarà composta da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini. Su Sky, invece, la telecronaca della gara sarà a cura di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi.

Probabili formazioni

Il Cagliari di Mazzarri si presenterà con un modulo 3-5-2 che vedrà Pavoletti e João Pedro in attacco, Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert e Lykogiannis al centrocampo e Walukiewicz, Lovato e Carboni in difesa.

La Juventus, invece, sarà in campo con un modulo 4-4-2 con Dybala e Vlahovic in attacco, Cuadrado, Arthur, Zakaria e Rabiot al centrocampo e Danilo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro in difesa.