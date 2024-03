Dove vedere la Premier League 2024/2025

Oggi, 28 marzo 2024, è arrivata la notizia che la Premier League verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su NOW fino al termine della stagione 2027/2028, confermando così Sky come la scelta definitiva per gli appassionati del calcio inglese. Inoltre, potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità del campionato inglese consultando skysport.it e i canali social di Sky Sport

L'accordo garantisce fino a 10 partite in diretta per ogni giornata di campionato, che spazieranno tra gli anticipi del Friday Night fino alle emozionanti sfide del Monday Night, senza dimenticare i weekend ricchi di gol ed emozioni. Sky offrirà trasmissioni di approfondimento che andranno in onda nel pre e post partita, insieme a rubriche esclusive come Premier League Remix, per rivivere i migliori momenti di ogni turno, e Premier League Stories, che narra le vicende dei personaggi iconici che hanno fatto la storia del calcio inglese.

“Siamo entusiasti di continuare il nostro impegno con la Premier League, confermandoci come punto di riferimento per gli amanti del calcio. La Premier League si è affermata come uno dei campionati più prestigiosi al mondo, apprezzato per la qualità dei suoi calciatori, degli allenatori e per l'incomparabile atmosfera degli stadi.” - Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky

Questo annuncio segue un anno importante per Sky, che ha visto l'acquisizione dei diritti di competizioni prestigiose quali la UEFA Champions League, la Serie A, la NBA e i tornei di tennis ATP e WTA.

Dove vedere la Premier League in TV e streaming

Se siete fan della Premier League e non volete perdervi gli incontri salienti, gli approfondimenti pre e post partita e gli highlights disponibili 7 giorni su 7 potete abbonarvi a Sky TV + Sky Sport a soli 14,90€ al mese!

Sky trasmetterà 10 partite della Premier League in diretta per ciascuna giornata di campionato, quindi avrete un'ampia scelta di incontri da vedere ogni settimana, oltre a programmi tematici che andranno in onda tutti i giorni su Sky Sport.

Se preferite lo streaming potete abbonarvi a NOW Pass Sport e godervi le partite della Premier League, oltre a 3 partite della Serie A, le 3 principali coppe Europee UEFA, tennis, basket, gare di Formula 1, Moto GP e molto altro.

dal vostro portatile o da smartphone.

Come vedere la Premier League dall'estero

Se siete in viaggio o vivete all'estero ma non volete perdervi nemmeno una partita della Premier League potete affidarvi a una VPN. Questi servizi vi consentiranno di aggirare le restrizioni territoriali, consentendovi di sbloccare i contenuti bloccati semplicemente impostando la vostra connessione come se foste fisicamente in Italia. Oltre a superare queste restrizioni, l'adozione di una VPN offre ulteriori vantaggi come una navigazione sicura e una maggiore privacy. Di seguito vi proponiamo tre delle migliori opzioni VPN disponibili sul mercato: