Dove vedere Manchester City Real - Madrid in TV e streaming

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid è sicuramente uno degli incontri più importanti della competizione pur essendo un quarto. Si tratta a tutti gli effetti di una finale anticipata tra due delle principali favorite per la vittoria del torneo e si prevedono faville, specialmente dopo l'emozionante pareggio per 3-3 nella gara d'andata.

Questa volta l'incontro si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester, dove i padroni di casa sperano in un risultato favorevole e nel risveglio di Haaland, l'attaccante più prolifico della squadra di Guardiola che non è ancora riuscito a sbloccarsi in questa edizione della UCL. Dall'altra parte troviamo un Real Madrid più in forma che mai, determinato a passare il turno e garantirsi un posto in semifinale.

Dove vedere Manchester City - Real in TV e streaming

La partita tra Manchester City e Real Madrid si giocherà mercoledì 17 aprile alle 21:00 e verrà trasmessa in diretta su Prime Video. Potete guardare la partita in TV tramite l'app Prime Video disponibile sulla vostra Smart Tv oppure sul decoder Sky Q. In alternativa potete guardarla in streaming sui vostri dispositivi iOS e Android tramite l'app ufficiale Amazon Prime Video.

Come si presentano le due squadre

Manchester City: Pep Guardiola dovrebbe schierare gli stessi titolari che hanno giocato il match di andata. Davanti troviamo Haaland, mentre alle su spalle ci saranno Bernardo Silva, Foden e Grealish. Julian Alvarez parte dalla panchina ma potrebbe entrare nel secondo tempo. La zona centrale del campo dovrebbe essere nelle mani del duo Kovacic / Rodri, mentre in difesa si prevedono Stones e Ruben Dias centrali con Akanji a destra e Gvardiol a sinistra a coprire le fasce. In porta, come all'andata, ci sarà Ortega.

Real Madrid: per il match di ritorno Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, potrebbe optare per un 4-3-1-2. Jude Bellingham farà di nuovo da trequartista, una posizione chiave dove potrà operare alle spalle dei due attaccanti, mentre Rodrygo e Vinicius Junior formeranno la coppia d'attacco. A centrocampo, il trio composto da Federico Valverde, Eduardo Camavinga e Toni Kroos avrà il compito di bilanciare l'azione, garantendo sia supporto difensivo che capacità di costruzione del gioco, mentre Luka Modric, una delle figure chiave del team, partirà dalla panchina. Per quanto riguarda la difesa, Ancelotti potrebbe affidarsi a Antonio Rudiger e Nacho Fernandez come coppia centrale, con Dani Carvajal e Ferland Mendy sulle fasce laterali, pronti a supportare sia in fase difensiva che in quella offensiva. In porta troviamo Andriy Lunin.

Probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Akanji, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. All. Guardiola

(4-2-3-1): Ortega; Akanji, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. All. Guardiola Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, F. Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti

Come vedere Manchester - City Real Madrid dall'estero

Se vi trovate al di fuori dei confini nazionali e non avete modo di accedere ai contenuti Prime Video italiani, non disperate. Potete farlo utilizzando una delle migliori VPN, che vi permetterà di guardare ciò che desiderate come se foste fisicamente in Italia. Inoltre, l'uso di una VPN garantisce una navigazione più sicura e protetta, mantenendo al sicuro la vostra identità online. Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo tre ottime VPN.