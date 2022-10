Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e con essa anche l’attesissima partita valevole per il Gruppo E, Chelsea – Milan di mercoledì 5 ottobre 2022 allo Stamford Bridge di Londra con il fischio d’inizio atteso per le ore 21:00.

Il Milan viene da un’importante vittoria contro l’Empoli che lo pone a -3 punti dalla vetta della classifica e si presenta a Londra con la volontà di blindare il primo posto nel girone. Il Chelsea, a sua volta, viene da due vittorie consecutive in campionato mentre in Champions ha perso all’esordio contro la Dinamo Zagabria e ha pareggiato a Salisburgo, pertanto questa partita diviene fondamentale per proseguire il sogno europeo. Le due squadre, comunque, non si scontrano in Champions dalla lontana fase a gironi del 1999/2000 con entrambe le partite, sia andata che ritorno, conclusesi in pareggio.

Dove vedere la partita?

Chelsea – Milan, quindi, si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 allo Stamford Bridge di Londra con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. Il grande match può essere visto su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che anche quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky, NOW o Mediaset Infinity. L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora).

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Chelsea dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Aubameyang unica punta d’attacco davanti a Sterling, Havertz e Mount. Al centrocampo gli immancabili Jorginho e Kovacic mentre in difesa spazio per James, Fofana, Thiago Silva e Chilwell.

Il Milan sfrutterà il medesimo modulo con Giroud unica punta d’attacco davanti a Krunic, De Ketelaere e Leao, al centrocampo invece Tonali e Bennacer mentre in difesa emergenza infortuni, niente Calabria e quindi spazio per Dest, Kalulu, Tomori e Ballo Toure con Tatarusanu in porta.