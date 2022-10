Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e tra le partite più attese vi è Dinamo Zagabria – Milan valevole per il Gruppo E. Il match si giocherà martedì 25 ottobre 2022 allo Stadio Maksimir di Zagabria con il calcio d’inizio fissato per le ore 21:00.

I rossoneri cercano di ottenere una vittoria importante dopo le due sconfitte subite contro il Chelsea sia all’andata che al ritorno. La Dinamo Zagabria, tuttavia, non sarà un ostacolo semplice infatti attualmente si ritrova a pari punti proprio con il Milan. Bisogna ricordare anche che l’unico successo ottenuto dai rossoneri in questa edizione di Champions League è stato proprio contro la Dinamo Zagabria al Meazza lo scorso 14 settembre. Per poter arrivare ai quarti, tuttavia, entrambe le squadre oltre al successo dovrebbero sperare anche nel successo del Chelsea contro il RB Salisburgo visto che quest’ultimo è in seconda posizione a 6 punti.

Dove vedere la partita?

Dinamo Zagabria – Milan, quindi, si giocherà martedì 25 ottobre 2022 allo Stadio Maksimir di Zagabria con il d’inizio in programma alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Dinamo Zagabria dovrebbe entrare in campo con un 3-5-2 con Petkovic e Orsic coppia d’attacco. Al centrocampo, invece, dovrebbero essere quasi certi Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec e Ljubicic, mentre in difesa spazio per Ristovski, Sutalo e Peric.

Il Milan, invece, sfrutterà l’ormai canonico 4-2-3-1 con Giroud punta d’attacco davanti a Krunic, De Ketelaere e Leao. Centrocampo con gli immancabili Tonali e Bennacer mentre difesa con Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez.