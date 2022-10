Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e tra le partite più attese vi è certamente Milan – Chelsea, valevole per il Gruppo E, di martedì 11 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.

I rossoneri vogliono assolutamente vincere dopo la brutta sconfitta in casa del Chelsea meno di una settimana fa. Inoltre è un match fondamentale per gli uomini di Stefano Pioli poiché, in caso di sconfitta, potrebbero complicare non poco la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il Chelsea, infatti, è a pari punti con il Milan pertanto in caso di vittoria potrebbe distanziarsi non poco dai rossoneri. Attualmente, comunque, è tutto aperto visto che in classifica si può osservare il Salisburgo in testa con 5 punti, Chelsea e Milan con 4 e in coda la Dinamo Zagabria a, comunque, 3 punti. Tutti appaiati e tutto ancora aperto!

Dove vedere la partita?

Milan – Chelsea, quindi, si giocherà martedì 11 ottobre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio programmato alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan scenderà in campo con l’ormai consueto 4-2-3-1 con Giroud punta d’attacco davanti a Krunic, Brahim Diaz e Leao, al centrocampo Tonali e Bannacer mentre in difesa vi saranno Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez.

Il Chelsea, invece, scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Aubameyang punta d’attacco davanti a Mount e Sterling, al centrocampo James, Kovacic, Jorginho e Chilwell mentre in difesa vi saranno Koulibaly, Thiago Silva e Cucurella.