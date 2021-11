Dove vedere Milan – Porto in TV e streaming

La UEFA Champions League è entrata nel vivo e adesso tocca al Milan dimostrare di essere pronta ad andare avanti nel torneo più importante d’Europa. La squadra milanese, infatti, si giocherà la possibilità di prolungare il suo viaggio nella competizione mercoledì 3 novembre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle 18:45 contro il Porto.

I rossoneri arrivano allo scontro più importante dopo aver già registrato tre sconfitte in altrettante gare giocate tra cui contro il Porto in casa di quest’ultima per 1 a 0. Se il Milan è a 0 punti nel Gruppo B, la squadra portoghese può ancora sperare in un secondo posto essendo a pari punti con l’Atletico Madrid a quota 4 punti.

Dove vedere la partita?

3 novembre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio verrà dato alle 18:45 e la partita potrà essere vista su trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su NOW o Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Milan-Porto per Amazon Prime Video, mentre il commento tecnico sarà affidato a Massimo Ambrosini. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Probabili formazioni La sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League si disputerà mercoledìallo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d’inizio verrà dato allee la partita potrà essere vista su Amazon Prime Video , la piattaforma del colosso dell’e-commerce che quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky Mediaset Infinity . L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora). Saràa curare la telecronaca diper, mentre il commento tecnico sarà affidato a. Inviati a bordo campo Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan di Stefano Pioli potrebbe giocare con il consueto 4-2-3-1 con Giroud o Ibrahimovic come unica punta d’attacco. Nella trequarti spazio per Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, mentre al centrocampo dovrebbero essere una certezza Kessie e Tonali così come Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa. Il Porto di Sergio Conceição, invece, dovrebbe presentarsi a Milano con un 4-4-2 con Martinez e Taremi nel ruolo di coppia di attacco. Otavio, Sergio Oliveira, Uribe e Luís Díaz dovrebbero proteggere il centrocampo mentre Joao Mario, Pepe, Mbemba e Sanusi la difesa.