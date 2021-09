Dove vedere Napoli-Juventus in TV e streaming

Siamo solo alla terza giornata di campionato di Serie A TIM, ma già possiamo osservare i primi big match. Tra questi spicca senza ombra di dubbio Napoli – Juventus di giorno 11 settembre 2021 alle ore 18:00. In questo caso troviamo una squadra reduce da un pareggio e una sconfitta, ovvero la Juventus, e un Napoli combattivo che già ha dimostrato di essere temibile con due vittorie nelle prime due partite di campionato.

Napoli – Juventus: aspettative e possibilità

Entrambe le squadre hanno nuovi allenatori in panchina: da una parte, però, c’è un già conosciuto Massimiliano Allegri che ritorna con la speranza di riportare in auge la squadra, dall’altra parte troviamo un Luciano Spalletti che farà di tutto per portare a Napoli il tanto agognato scudetto. Spalletti ha, inoltre, costruito da subito un forte legame con lo stadio Diego Armando Maradona e tutti i tifosi. Per cementarlo ancora di più, tuttavia, l’allenatore toscano sogna di regalare una grande notte ai suoi tifosi battendo lo storico rivale, nonché la Juventus.

Osserveremo sicuramente il gradito ritorno di Osimhen, reduce da una riduzione della squalifica da due giornate a una giornata, ma è anche vero che il suo sostituto Petagna, ex Spal, ha dimostrato contro la Sampdoria di avere un grande potenziale. In porta, però, ci sono dei problemi: senza Meret, il posto dovrebbe toccare a Ospina. Il modulo di gioco, invece, dovrebbe essere il già consolidato 4-2-3-1 con Politano e Insigne titolari sugli esterni e con l’unico dubbio di Elmas o Zielinski. Il ritmo della partita, tuttavia, potrebbe essere molto rapido e allora potrebbe esserci spazio anche per Lozano.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, c’è da rimboccarsi le maniche soprattutto dopo i due ultimi deludenti risultati. L’addio di Cristiano Ronaldo è stato doloroso e tocca correre ai ripari. I giocatori dalle grandi qualità non mancano, quindi sicuramente Chiesa sarà una certezza, idem Dybala che adesso ha sulle spalle la responsabilità di essere il nuovo attaccante di punta della squadra mentre si aspetta che si sblocchi Kulusevski. Non dimentichiamoci di Kean perché l’ex PSG è finalmente tornato a casa. Top secret, al momento, il modulo di gioco che verrà scelto da Allegri.

Altra statistica non felice per la Juventus è che la squadra non vince a Napoli in campionato dalla stagione 2018/19. Era il 3 marzo 2019 quando i bianconeri, anche all’epoca allenati sempre da Allegri, riuscirono a prevalere per 1 – 2 grazie ai goal di Pjanic ed Emre Can.

Dove vedere la partita?

Napoli – Juventus, quindi, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN (niente Sky), visibile tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation o Xbox (sia old-gen che next-gen), oppure ancora usando Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, tablet e smartphone. La grande partita inizierà sabato 11 settembre alle 18:00 e la telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Per Napoli-Juventus, così come per tutte le partite di Serie A TIM, ci sarà un prepartita di 30 minuti condotto da Diletta Leotta con Federico Balzaretti e Riccardo Montolivo con interventi anche di Davide Bernardi e Federica Zille.