Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e tra le partite più attese vi è Napoli – Rangers valevole per il Gruppo A. Il match si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledì 26 ottobre 2022 con il fischio d’inizio atteso alle ore 21:00.

Il Napoli, finora, ha vinto 4 partite su 4 raccogliendo 12 punti pieni e ricoprendo da sola il primo posto in classifica. Gli azzurri sono una delle migliori squadre di questa Champions League e contro i Rangers potrebbero ufficialmente chiudere i conti con un turno di anticipo dopo che già hanno comunque matematicamente conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. Gli scozzesi, invece, sono all’opposto dei partenopei: ultimi e con nessun punto racimolato. La Champions League per loro è già finita e se non dovessero vincere potrebbero dire addio anche all’Europa League.

Dove vedere la partita?

Napoli – Rangers, quindi, si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledì 26 ottobre 2022 con il fischio d’inizio atteso alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con Politano, Simeone e Raspadori in attacco (riposo per Oshimen), Ndombele, Lobotka ed Elmas al centrocampo e Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui in difesa.

Rangers che invece scenderanno con un particolare modulo altamente difensivo, ovvero il 5-4-1. Punta d’attacco sarà Morelos, mentre al centrocampo vi saranno Tillman, Lundstram, Davis e Kent. Difesa a cinque con Tavernier, Goldson, Davies, King e Barisic.