Dove vedere Napoli – Verona in TV e streaming

Il match tra Napoli e Verona è in programma perallo stadio Diego Armando Maradonadi Napoli alle ore. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva daGli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Stefano Borghi (come prima voce) e a Marco Parolo (per il commento tecnico).

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Luciano Spalletti si affiderà sicuramente a un 4-3-3 con il tridente d’attacco composto da Politano, Osimhen e Insigne. Sulla trequarti, invece, troveremo Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski, mentre la difesa dovrebbe essere protetta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

Igor Tudor, invece, si affiderà a un 3-4-2-1 nel quale saranno Dawidowicz, Gunter e Casale a completare il pacchetto difensivo davanti a Montipò. Faraoni e Lazovic controlleranno gli esterni, mentre in attacco la certezza Simeone agirà da unica punta, supportato da Barak e Caprari.