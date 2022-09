Ritorna la Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese vi è sicuramente Udinese – Inter valevole per la settima giornata. Il match si giocherà domenica 18 settembre 2022 alla Dacia Arena di Udine con il fischio d’inizio fissato per le ore 12:30.

L’Udinese al momento è considerata la squadra rivelazione di questo inizio campionato: dopo la sconfitta nella prima inaugurale contro il Milan e il pareggio contro la Salernitana, i bianconeri hanno registrato ben quattro vittorie di fila che li pone a quota 13 punti al quarto posto in classifica. I nerazzurri, invece, si trovano proprio a un punto al di sotto dei friulani, ma vengono da due vittorie molto importanti, una in campionato contro il Torino e una in Champions League in casa del Viktoria Plzen. Le due formazioni, quindi, cercheranno di fare di tutto per proseguire la loro striscia positiva.

Dove vedere la partita?

Udinese – Inter, quindi, si giocherà alla ‘Dacia Arena’ di Udine domenica 18 settembre 2022 con il calcio d’inizio fissato per le ore 12:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Udinese scenderà in campo con il 3-5-2 con gli immancabili Beto e Deulofeu in attacco, Pereyra, Lovric, Walace, Makengo e Udogie al centrocampo e difesa composta da Perez, Becao ed Ebosse.

Stesso modulo per l’Inter che si trova a dover fare i conti con vari infortuni di spessore tra cui il recente Calhanoglu. In attacco, quindi, vi saranno Lautaro e Dzeko, al centrocampo Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (o Gagliardini) e Darmian, mentre grosso cambiamento in difesa che vedrà il tridente Skriniar, Acerbi e Bastoni.